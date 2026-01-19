Qüestió de confiança a Sentmenat pel 'no' als pressupostos del 2026

Escenari polític enrarit a Sentmenat. L'Ajuntament ha tramitat una qüestió de confiança vinculada al pressupost municipal del 2026 davant la impossibilitat d'aprovar els comptes. "Tot i la voluntat d’arribar a acords, no ha obtingut el suport necessari per a la seva aprovació. Davant d’aquesta situació, i amb l’objectiu de garantir l’estabilitat i la capacitat d’actuació municipal, s’ha activat el mecanisme previst a la normativa per tal que el municipi disposi del pressupost necessari per avançar", expliquen des del consistori. La decisió es va fer efectiva en un ple extraordinari celebrat la setmana passada, marcat per l'ambient tens entre formacions polítiques.
L'executiu, liderat per Montserrat Rueda, avisa que el pressupost és l’eina que permet garantir el funcionament ordinari del municipi i planificar les accions durant l’any. Durant la sessió extraordinària, l'alcaldessa va reivindicar l’equilibri financer amb una planificació orientada a la prestació de serveis, el manteniment de l’espai públic i la continuïtat de les polítiques municipals. Entre d’altres, contempla inversions com la nova piscina municipal, millores als polígons, asfaltat al nucli i a les urbanitzacions, la digitalització del cicle urbà de l’aigua i l’adequació de l’entorn de la nova escola Les Filadores, així com el reforç del funcionament ordinari i de les polítiques socials. El Govern local remarca que donar-li llum verda és també fonamental per garantir el desplegament d’actuacions internes de planificació i organització municipal, com la Relació de Llocs de Treball aprovada pel ple. Qüestió que va crispar el debat.
Els comptes per a l'exercici ascendeixen a 13,4 milions d’euros, amb un increment aproximat del 4,3% respecte al 2025. "Sense pressupost, no hi ha governabilitat, planificació ni futur", va manifestar Rueda, que defensa la proposta presentada. "No és un mal pressupost, ni desequilibrat", va dir, criticant la postura de la resta de grups. "El que no és responsable és bloquejar sense proposar. És paralitzar el municipi". Amb tot, expressa que continuaran "amb la mà estesa" i demanava confiança per no alentir la situació. "Portem a ple si Sentmenat avança o es queda encallat", resumia. Una conjuntura que ha conduït a prendre una decisió poc habitual. La moció, va dir, "no és una amenaça", sinó "un exercici de responsabilitat institucional". Ara, doncs, el futur immediat queda a expenses d'una entesa entre la resta de formacions per a un nom alternatiu que lideri el consistori. En cas de no arribar en un termini de trenta dies, comportaria l'aprovació del document a debat.
Les crítiques de l'oposició
Una de les veus més crítiques amb la decisió va arribar per part d'Esquerra Republicana. "Aquest govern no ha complert els acords signats per facilitar l’aprovació dels pressupostos del 2025. No ha prioritzat les propostes d'ERC, fet que ens impedeix donar suport als del 2026. Tot i això, per responsabilitat amb la gent de Sentmenat, continuarem donant suport a aquelles propostes i modificacions de crèdit que siguin d’interès general per a la ciutadania. Si de cara al 2027 es respecten els compromisos, Esquerra estarà disposada a parlar de nous acords", sostenen les veus. La regidora i portaveu del grup municipal, Carme Torrents, justifica el 'no' pels "incompliments reiterats", que proven la "incapacitat" al capdavant de l'Ajuntament. La correlació de forces actual en el ple, però, fa pràcticament inviable una alternativa.
La visió s'estén en la resta de partits, que donen per fet que el tràmit suposa la continuïtat de Rueda. "Considerem que l'ús del mecanisme exemplifica el fracàs polític del govern de PSC i Junts. Abocats a recórrer aquesta eina a la desesperada", coincideix l'oposició, que lamenta l'exercici d'escapisme. L'Assemblea Ciutadana (MCAT) ha titllat d'"antidemocràtic" l'ús de l'eina per acabar tirant endavant els pressupostos "per la porta del darrere". "Han desenterrat la destral de guerra", alerten, acusant d'interessos "electoralistes" en els darrers moviments. "És un pressupost fallit, antidemocràtic, que s'aprovarà amb vuit vots en contra i cinc a favor", mantenen. En la mateixa línia, la CUP creu que la proposta "discrimina les entitats", i apunta a un "pacte encobert" amb l'extrema dreta. Les parts veuen la moció com una via "legal, però poc ètica", que deixa un clima incert a la seu de la política sentmenatenca.