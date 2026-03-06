ARA A PORTADA
El supervivent del Balandrau que va salvar tres vides i que ara és alcalde: "El torb ens va agafar pujant" Marc Béjar Permanyer
El paper més delicat de Pep Ambròs, víctima a 'Balandrau': "Era algú que estimava la vida" Guillem Plans Roca
"El Mercat de Campoamor fa molta falta": veïns de la zona reclamen que comencin les obres Aleix Pujadas Carreras
La tecnologia de control al Parc Natural aviva el debat: "A Sant Llorenç no hi ha cap problema amb escaladors o espeleòlegs" Marc Béjar Permanyer
Quan la vocació et porta a exercir molt lluny de casa: "Fem tota mena d'operacions, fins i tot de mossegades de serp"
Dues cirurgianes pediàtriques del Parc Taulí participen en expedicions mèdiques al Senegal per operar pacients en centres locals amb pocs recursos