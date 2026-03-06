ARA A PORTADA

Quan la vocació et porta a exercir molt lluny de casa: "Fem tota mena d'operacions, fins i tot de mossegades de serp"

Dues cirurgianes pediàtriques del Parc Taulí participen en expedicions mèdiques al Senegal per operar pacients en centres locals amb pocs recursos

  • Les professionals Clara Massaguer i Clara Esteva -
Publicat el 06 de març de 2026 a les 13:12
Actualitzat el 06 de març de 2026 a les 13:21

Les cirurgianes pediàtriques Clara Massaguer i Clara Esteva participen cada any en expedicions mèdiques al Senegal per operar infants i altres pacients amb poc o cap accés a cirurgia. Ho fan amb l’ONG Hope&Progress, una entitat fundada pel cirurgià pediàtric Carlos Bardají, exdirector del servei de cirurgia pediàtrica del Parc Taulí.

L’organització realitza tres expedicions quirúrgiques anuals a diferents regions del país africà, com Casamance, Velingara o Saint Louis. Durant una setmana, l’equip mèdic s’instal·la als hospitals locals i treballa en jornades intenses per intervenir el màxim nombre de pacients possible.

Com són les jornades?

“Operem sobretot pacients pediàtrics, però atenem qualsevol persona que entra per la porta”, explica Massaguer. En pocs dies poden passar per quiròfan entre 75 i 80 pacients. Les intervencions més habituals són hèrnies, lipomes o tractaments de cremades, tot i que de vegades també es troben amb casos més inesperats, com mossegades de serp. 

Les jornades comencen cap a les vuit del matí i poden allargar-se fins a les vuit del vespre. “Són dies molt intensos i es treballa en condicions impensables, gairebé de medicina de batalla”, apunta Esteva. Malgrat això, l’objectiu és clar: poder ajudar el màxim de persones possible en el temps limitat que dura l’expedició.

Participar-hi implica també un esforç personal i econòmic per als professionals que s’hi desplacen. Tot i així, les dues cirurgianes coincideixen que l’experiència compensa. “Quan tornes, tens una sensació de gratitud molt gran. Reps més del que dones i penses a tornar-hi”, expliquen.

