FOTOS | Reparen el torrent de Colobrers, afectat per pluges

L’acumulació de pluges, algunes torrencials, els darrers mesos, ha malmès camins i passeres del torrent de Colobrers. Des de fa unes setmanes, l’Ajuntament està duent a terme obres de reparació i millora d’aquest espai, on inverteix uns 20.000 euros. L’accés al medi natural a Sabadell continua prohibit sense data de reobertura per les restriccions decretades per la Generalitat de Catalunya per frenar el brot de pesta porcina africana, i per aquest motiu el consistori subratlla que tots els treballs que s’estan fent al rodal “es fan aplicant mesures estrictes de desinfecció i control sanitari, d’acord amb les indicacions de la Generalitat”.
A Colobrers s’han reparat passeres i talusos, i s’han reforçat per minimitzar l’impacte de futures torrentades. A l’accés per Can Pagès s’està habilitant un nou pas de pedres per facilitar el pas amb més seguretat.
Les actuacions de millora s’han anat repetint de forma recurrent per l’efecte de les pluges els últims anys. Sense anar més lluny, l’octubre passat l’Ajuntament també hi va dur a terme tasques de manteniment i millora de les passeres que travessen el torrent.
Entre dijous i divendres d’aquesta setmana han plogut a Sabadell uns 42,5 litres per metre quadrat, segons les dades recollides a l’estació del Meteocat del Parc Agrari. 15,6 l/m2 dijous i 26,9 l/m2 divendres. La previsió meteorològica pronostica cel molt ennuvolat aquest cap de setmana, amb probabilitat molt alta de pluja al llarg de la setmana que ve.
Quines restriccions hi ha?
Sabadell, Terrassa, Sant Quirze, Sant Cugat, Rubí, Cerdanyola, El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Montcada, Ripollet, Barberà, Badia, Santa Perpètua i Polinyà formen part de la zona d’alt risc. És on hi ha el major grau de restriccions per la pesta porcina i està prohibit accedir o fer activitats al medi natural: zones boscoses, lleres de rius i rieres (al Ripoll i el Rodal no s’hi poden fer activitats; tampoc, per tant, al torrent de Colobrers i a les àrees d’esbarjo), prats, camps de conreu i parcs i camins fora del nucli urbà. Les excepcions són per accedir als habitatges, activitats econòmiques en espais tancats i restauració i activitats econòmiques.
En els municipis que queden fora del llistat, com Castellar, Sentmenat i Matadepera, sí que es pot accedir al medi natural. Es pot anar al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i pujar a la Mola, per exemple, per compte propi o en grup.