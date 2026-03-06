ARA A PORTADA

Sabadell

Suspesa la circulació d'un tren de la línia R4 de Rodalies per actes vandàlics a l'interior

Els fets van succeir dijous passat a la nit i aquest divendres no ha circulat un dels combois

  • Imatges del tren afectat per vandalisme -
Rodalies ha suspès durant aquest divendres un dels seus trens de la línia R4, que va ser víctima de vandalisme aquest dijous passat a la nit. Segons expliquen des de l'operadora, el tren que va des de Martorell fins a Terrassa va quedar malmès intencionadament i, a causa d'això, no podrà circular durant el dia d'avui perquè els equips de manteniment puguin dir a terme les seves tasques de neteja i reparació. Segons mostren les imatges que ha publicat el compte de la línia R4 de Rodalies a les xarxes socials, algun individu amb les soles brutes va tacar els passadissos de diversos vagons, així com seients i respatllers. A banda d'això, les imatges mostren alguns dels seients del vagó trencats expressament i llençats al mig de la zona de pas dels usuaris.

Les xarxes socials van tardar pocs minuts a omplir-se de comentaris de crítiques cap a l'empresa i de queixes sobre l'incivisme d'alguns usuaris. L'incident arriba en un moment que la situació ferroviària a Catalunya és al punt de mira des de fa uns mesos i el malestar i la tensió han anat en augment des de l'incident a Gelida que va acabar amb una persona morta. Tot i això, però, la línia R4 recuperarà el servei sense interrupcions el pròxim 16 de març, segons ha anunciat el secretari de Mobilitat, Manel Nadal. De totes maneres, es mantindrà el reforç amb autobusos que s’havia habilitat fins ara per garantir la mobilitat dels usuaris. 

