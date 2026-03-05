Sentència ferma: l'hípica de Ca n'Alzina s'ha d'enderrocar

El Tribunal Suprem ha ratificat la sentència del cas de l'hípica Ca n'Alzina i confirma que s'haurà de retornar al seu estat original. En data 18 de desembre de 2025, l'alt tribunal va desestimar el recurs de cassació interposat pel propietari de l'establiment i l'empresa Barcelona Horses SL, Quirze Elias, a qui confirma la condemna per un delicte contra l'ordenació del territori de manera continuada durant anys perquè va ampliar el negoci en un espai on no hi havia opció de fer-ho i, per tant, també ho va fer sense llicència, tal com ha explicat l'Entesa per Sabadell aquest dijous en roda de premsa. L'hípica està situada principalment en terme municipal de Sabadell, però una part és dintre del de Polinyà.
Al judici, l'octubre del 2022, l'Entesa, l'Ajuntament de Sabadell i Fiscalia van exercir l'acusació particular. La formació local, que va portar el cas a la justícia amb una denúncia el 2014, celebra que 12 anys després s'arribi al final del tràmit judicial, però avisa que "estarem a sobre per exigir el compliment de la sentència. I, si no es compleix, s'hauran de fer els requeriments perquè es compleixi", ha dit l'advocat Raul Garcia Barroso.
Ara es confirma definitivament la sentència condemnatòria que ja es va conèixer l'octubre de 2022, una setmana després del judici, i no hi ha opció a interposar nous recursos. El sumari del cas s'ha retornat al Jutjat de Sabadell pel compliment de la sentència. Quirze Elias ha estat condemnat en ferm a 21 mesos i un dia de presó; inhabilitació especial del dret de sufragi universal i per exercir la professió o ofici relacionat amb la construcció durant la condemna; multa per valor de 18 mesos a 50 euros diaris (uns 27.000 euros) i a pagar les costes del judici. Barroso ha indicat que Elias pot demanar no entrar a la presó perquè la pena és inferior a dos anys, però remarca que si el condemnat no compleix la sentència aleshores sí que se'l podria empresonar.
A banda, Elias i Barcelona Horses SL, hauran de restituir la finca al seu estat original i enderrocar uns 9.500 metres quadrats construïts en terreny agrari no urbanitzable. Són les construccions que es van fer il·legalment. S'han de demolir els coberts i boxes, el paddock, coberts d'aparcaments, pistes descobertes de 1.450 i 1.380 metres quadrats, 400 metres quadrats de picadors, murs i pavimentacions que sumen 3.900 metres quadrats, etc.
L'exregidora i membre de l'Entesa Virginia Domínguez destaca "la perseverança" de l'Entesa, que "ha jugat un rol fonamental" per poder aconseguir la sentència ferma. Ha recordat la denúncia que van interposar al Jutjat de guàrdia de Sabadell el 13 de març de 2014 i que aquest és un cas que posa en valor la lluita contra la corrupció i la defensa del rodal. Des de l'Entesa acusen els governs del PSC del moment per "mirar cap a una altra banda mentre s'aixecaven noves construccions sense llicència".
Per la seva part, l'exalcalde Maties Serracant (2017-19) subratlla que la sentència "és un avís a navegants" per casos en què algú vulgui actuar, com es va fer en aquest cas segons la sentència, en un sòl agrari no urbanitzable i protegit i fer-ho sense llicència en no haver-hi cap possibilitat d'obtenir-la. I el regidor Guillem Fuster, de la Crida per Sabadell (partit en el qual forma part l'Entesa) ha remarcat que "s'ha de vigilar constantment i estar amatents perquè això no es torni a repetir". I remarca que ara "la responsabilitat és que l'Ajuntament vetlli per la restitució" de la finca. La masia de Ca n'Alzina (s. XII) i edificacions annexes delimitades per normativa estan protegides per l'Ajuntament de Sabadell pel seu interès arquitectònic i històric.