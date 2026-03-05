El síndic obre una oficina de barri a la Concòrdia

La Sindicatura de Greuges de Sabadell amplia la seva xarxa d’oficines de barri amb un nou punt d’atenció a la Concòrdia, que es converteix així en el desè barri de la ciutat amb aquest servei d’atenció directa a la ciutadania. El síndic municipal de greuges, Josep Escartín, i el president de l’Associació d’Activitats Veïnals de la Concòrdia, Francisco Javier Martínez, han signat un conveni de col·laboració per posar en marxa aquesta nova oficina. A l’acte també hi ha assistit la regidora del districte, Sílvia Garcia.
El nou punt d’atenció s’ubicarà a la seu de l’entitat veïnal i atendrà la ciutadania cada tercer dimecres de mes, entre les 18.30 i les 19.30 hores. L’objectiu és facilitar que els veïns i veïnes del barri puguin presentar queixes, consultes o propostes relacionades amb el funcionament de l’administració municipal.
Segons ha destacat Escartín, la proximitat “no és només una qüestió geogràfica”, sinó també una manera d’entendre el servei públic. En aquest sentit, ha remarcat la importància "d’escoltar directament les inquietuds dels veïns per poder defensar millor els seus drets davant l’administració". El síndic ha subratllat que la presència als barris "permet conèixer de primera mà les problemàtiques quotidianes" i millorar la capacitat de resposta de la institució.
Durant el 2025, les oficines de barri van atendre un total de 273 persones, consolidant-se com un canal d’accés directe especialment útil per a aquelles persones amb més dificultats per desplaçar-se o utilitzar eines digitals. El conveni signat també preveu que la Sindicatura presenti anualment el seu informe davant l’entitat veïnal, un cop hagi estat exposat al ple municipal.