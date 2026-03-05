L’Ajuntament de Sabadell busca familiars de víctimes dels consells de guerra del franquisme

L'Ajuntament de Sabadell ha posat en marxa una iniciativa per localitzar familiars de persones vinculades a la ciutat, sigui per naixement o residència, que van ser represaliades per la dictadura franquista a través dels consells de guerra entre els anys 1939 i 1976. El projecte s’emmarca dins del programa municipal de Memòria Democràtica i té l'objectiu principal de recuperar la memòria d’aquestes víctimes. A més, per tal de reconèixer públicament la repressió que van patir es celebrarà un acte institucional de reparació previst per a la tardor de 2026. Durant aquest homenatge, l’Ajuntament lliurarà als familiars que s’hagin pogut localitzar un document oficial de reparació jurídica emès pel Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya.
Com a primer pas, el consistori vol identificar i contactar amb familiars de víctimes de judicis sumaríssims durant la postguerra i fins al 1976. Les persones interessades a participar en el procés o en l’acte institucional poden posar-se en contacte amb el Museu d’Història de Sabadell a través del telèfon 93 727 85 55, el WhatsApp 696 756 561 o el correu electrònic mhs@ajsabadell.cat.
Fins ara, les dades disponibles a Sabadell inclouen 1.105 causes contra sabadellencs de naixement o de veïnatge instruïdes entre els anys 1939 i 1976. En total, les causes van afectar 1.059 persones; d’aquestes, 458 havien nascut a Sabadell i 601 eren residents procedents d’altres punts de Catalunya i de l’Estat. Del total de persones encausades, 24 van ser executades.
Segons explica l’historiador Josep Antoni Pozo en el seu estudi Sota el pes de la Victòria. La repressió franquista a Sabadell en la immediata postguerra (2024), la ciutat va patir les represàlies dels partidaris del nou règim contra republicans, obrers i catalanistes amb una política preventiva destinada a evitar possibles protestes o resistències futures. Aquest sistema repressiu va generar un clima de por i d’angoixa a la ciutat i va afectar centenars de famílies, que sovint van haver d’afrontar presons llargues o execucions en un context de pobresa i trauma després de la Guerra Civil. Alguns d’aquests familiars ja han pogut ser localitzats pel Museu d’Història de Sabadell. De manera que ja s’han iniciat converses per recuperar històries de vida i memòries familiars que permetin completar la informació dels expedients militars.
L’origen del projecte ve de la Llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 6 de juliol de 2017. Aquesta normativa declara il·legals els tribunals militars franquistes que van actuar a Catalunya entre l’abril de 1938 i el desembre de 1978.