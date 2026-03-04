ARA A PORTADA

Sabadell

Junts deixa en l'aire el futur dels regidors de Sabadell: "No hi ha cap decisió presa"

El partit assegura que ha de valorar "si estan complint amb les seves obligacions com a regidors” i que tenen dret a recórrer l'obertura del procediment

  • Lluís Matas i Katia Botta, regidors de Junts per Sabadell -
Publicat el 04 de març de 2026 a les 11:30

L’expedient sancionador obert contra els dos regidors de Sabadell, Lluís Matas i Katia Botta, és un "procediment intern en fase inicial" i no suposa l'expulsió dels representants electes de la formació, almenys de moment, segons asseguren fonts de Junts per Catalunya.  "Hem iniciat un procediment intern contradictori des del departament de política municipal per dirimir si estan complint amb les seves obligacions com a regidors”, apunten. La direcció nacional subratlla que el procés tot just es troba en fase inicial i que encara no s’ha adoptat cap resolució.

El procediment tot just ha començat i no hi ha cap decisió presa”, insisteixen. En aquest sentit, remarquen que els edils disposen ara d’un termini per presentar la seva versió dels fets. Des de la cúpula del partit es vol transmetre un missatge de prudència i garanties. “És un mecanisme previst als estatuts i es tramita amb totes les garanties per a les parts”, asseguren, tot evitant avançar possibles escenaris sobre el desenllaç del procés.

La situació arriba en un context de tensió interna a la secció local, especialment després dels moviments polítics protagonitzats per l'executiva del partit i pels regidors, que han evidenciat discrepàncies estratègiques i successives polèmiques. Amb tot, des de la direcció nacional insisteixen que el procediment “no pressuposa cap sanció” i que qualsevol decisió es prendrà un cop analitzades les al·legacions del regidors.

Notícies recomenades