Vincular-se a entitats locals per aprendre català: "Al meu cap ja no estic traduint, tot em surt més natural" Aleix Pujadas Carreras
Un univers cultural inimitable: deu cites imprescindibles més enllà de Sabadell i Terrassa Marc Béjar Permanyer
Els teus fills pagaran més per quedar-se a dinar a l'escola: quant s'encareix el menjador? Sergi Gonzàlez Reginaldo
Terratrèmol a Junts per Sabadell: Lluís Matas vol ser candidat mentre el partit l’intenta expulsar Albert Acín Serra
Junts deixa en l'aire el futur dels regidors de Sabadell: "No hi ha cap decisió presa"
El partit assegura que ha de valorar "si estan complint amb les seves obligacions com a regidors” i que tenen dret a recórrer l'obertura del procediment