Tanquen línies i n'obren altres el curs vinent a Sabadell: aquestes són les escoles i instituts afectats

Sabadell reestructurarà l’oferta educativa amb canvis puntuals en diversos centres el curs 2026-2027. A Infantil, l’escola Font Rosella tancarà un grup i passarà de dues línies d'I3 a una, mentre que l’Escola La Trama obrirà una línia nova –com es dona cada dos cursos en aquest centre–. Per la seva banda, l’escola Joaquim Blume, que aquest curs havia ofert un grup extraordinari, recupera l’oferta del curs passat i tanca aquesta línia. En total, la ciutat comptarà amb 57 grups de I3 a l’escola pública. Segons fonts oficials, els canvis responen a criteris d'evolució de la natalitat i del context demogràfic de cada districte.
Yolanda Morales, directora de l’Escola Font Rosella, exposa que "ja temíem que això podia passar perquè altres anys havíem tingut algunes vacants per la natalitat, aquí al barri". Igualment, lamenta la decisió: “Ens van trucar per comunicar-ho; i quan toca a la teva escola sap greu. No deixa de ser un estigma per al centre". Fonts consultades expliquen que l'any que ve hi haurà 97 infants menys que començaran I3 respecte al curs actual.
Canvis a l'ESO, però mateix nombre de grups
A la secundària obligatòria, els ajustos inclouen la creació d’un grup a l’Escola Industrial i a l’Escola Miquel Crusafont, i l'eliminació d’una línia al Ferran Casablancas i una altra al Joan Oliver. Així, l'oferta de grups a l'ESO manté el mateix nombre de línies que el curs actual. Sobre el mapa del tancament i l'obertura de línies, des d’Educació es defensa que aquesta previsió "mai és una foto final" i que és un "punt d’inici". Per aquest motiu, no descarten "ajustaments", apuntant a la possibilitat "d’obrir alguna unitat" a última hora.
Educació promet ràtios de 20 alumnes o menys
A nivell català, l’oferta inicial per al curs 2026-2027 preveu 2.966 grups a I3 i 2.866 a 1r d’ESO, 37 menys i 25 més, respectivament, que en l’oferta final del curs actual. El Departament d’Educació calcula un total de 132.600 alumnes en aquests cursos, amb 53.600 a I3 i 79.000 a 1r d’ESO. Tot i la disminució d’alumnat a Infantil 3, l’ESO registra un augment de 2.027 estudiants respecte al curs actual.
L'executiu també anuncia que es manté la reducció de ràtios a I3: un 96,2 % dels grups dels centres públics tindrà 20 alumnes o menys per aula, tres punts més que fa un any per intentar afavorir l’atenció individualitzada.