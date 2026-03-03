Sabadell En Comú proposa cinc mesures per revitalitzar Torre-romeu i reclama més inversió al barri

El grup municipal Sabadell En Comú vol centrar els seus esforços en el benestar de tota la ciutat, incloent-hi els barris que consideren que estan més descuidats pel Govern. Des de la formació han publicat un vídeo a les xarxes socials en el qual exposen cinc propostes de millora pel barri de Torre-romeu, així com ja han fet prèviament amb el Torrent del Capellà o Covadonga, per exemple. La primera proposta se centra en l’habitatge del barri. Sabadell En Comú planteja impulsar pisos accessibles "per a joves i gent gran" aprofitant la quantitat de sòl públic habitable existent a Torre-romeu. La formació defensa que el barri té marge per desenvolupar promocions públiques que ajudin al benestar dels veïns i facilitin l’emancipació dels joves del barri.
El segon eix que aborden des del partit és la mobilitat, un dels punts que el grup considera més problemàtics. Reclamen reforçar les línies d’autobús de la TUS per millorar la connexió amb la resta de la ciutat i que no sigui una zona apartada. A part, volen garantir el funcionament continu de les escales mecàniques del barri, en les quals es van invertir més de 300.000 euros fa gairebé tres anys, i trobar una solució definitiva per a l’ascensor que comunica la part alta i la part baixa del barri, que ha quedat en diverses ocasions fora de servei durant llargs períodes. Aquestes millores que volen implementar des dels comuns pretenen facilitar el dia a dia de molts veïns, especialment persones grans o amb mobilitat reduïda.
A banda de la mobilitat i l'habitatge, que són dos dels grans eixos que tracten des del partit, proposen posar el focus en la millora de l'estat de l'espai públic. D'aquesta manera, es vol que el programa Els diners als carrers, que entre 2024 i 2025 va destinar 7,5 milions d'euros en millores de zones públiques, repari l'estat de zones deteriorades de Torre-romeu i es prioritzin les vies que presenten un pitjor estat. En matèria de seguretat viària, la quarta proposta que presenten els comuns, la formació planteja ampliar l’amplada de la ronda de l’Ebre. Segons expliquen en el vídeo, "quan es creuen dos autobusos o dos camions en aquest punt es genera una situació de risc real", fet que consideren "inadmissible" en una via amb trànsit habitual de vehicles pesants i transport públic. Finalment, el cinquè punt fa referència a les zones d’estacionament i proposa condicionar-les per evitar desperfectes als vehicles que hi accedeixin.