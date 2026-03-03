El sector immobiliari es tornarà a reunir a Sabadell en el tercer Ments Brillants

El sector immobiliari es reunirà de nou a Sabadell divendres 6 de març en la tercera edició de l'esdeveniment Ments Brillants, que enguany ampliarà capacitat i espera rebre uns 300 assistents a l'auditori gran de l'Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. L'organitza l'agència immobiliària Igloo Exes Sabadell Centre, liderada per Josep Marín. Serà una jornada que, al llarg del dia, permetrà assistir a conferències sobre excel·lència i superació.
Marín celebra que l'esdeveniment "s'ha consolidat com un lloc de referència del sector", que abordarà un àmbit molt transversal de "superació, excel·lència, tracte amb el client i adaptabilitat als canvis que venen i afrontar la vida amb positivisme". La proposta compta amb el suport de l'Ajuntament de Sabadell i el programa municipal Visit Sabadell. Per assistir-hi cal comprar entrada al web de l'esdeveniment.
El Ments Brillants començarà a les 9 h amb la benvinguda institucional i s'allargarà fins les 20 h. Abans del dinar cocktail es preveu entregar el Premi Ments Brillants i poc abans d'acabar hi haurà un sorteig. Dues pauses de cafè, una a matí i una a la tarda, permetran fer una aturada entre conferències.
Els ponents que pujaran a l'escenari de l'Espai Cultura de 9:30 a 11.45 h seran Belén González (especialista en experiència de client i consultoria immobiliària); Montse Cespedosa (especialista en mercat hipotecari i serveis financers) i Alex Roca (esportista d'elit i conferenciant). A les 12.15 h serà el torn d'Alberto Padilla, que és expert en formació i comunicació de Fotocasa Pro. El seguiran Marc Vidal (analista econòmic i divulgador tecnològic) i una taula rodona entre Agustín Cifuentes (dir. màrqueting Agustito); Oriol Nonell (director d'Openteca) i Raul Rodríguez (dir. general Agustito Immogestión).
A la tarda, després de dinar, hi haurà una altra taula rodona, en aquest cas a les 15.30 h amb Jordi Pol, Maria Supur, Nello D'Angelo, Francis Fernández, Vicenç Hernández i Vicente Beltrán en què compartiran estratègies i experiències úniques en el sector immobiliari. Curro Ávalos, que és empresari, formador i divulgador de l'ús de la intel·ligència artificial en el sector immobiliari; Gerardo Salvador, soci fundador de Creator i l'alpinista i primera dona espanyola que va fer el cim de l'Everest, el 1996, Araceli Segarra, completaran el penúltim bloc de la jornada. Clouran la tercera edició del Ments Brillants les ponències de la consultora en màrqueting digital María Bernal i el conferenciant, còmic i consultor Víctor Parrado.