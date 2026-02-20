Nova convocatòria del Bo Lloguer Jove amb ajuts de 250 euros mensuals

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat aquest dijous que entre l’1 i el 15 de març s’obrirà una nova convocatòria del Bo Lloguer Jove, la línia d’ajuts al lloguer del govern espanyol que gestiona la Generalitat. Amb una dotació de 29 milions d’euros, els ajuts seran de 250 euros al mes durant dos anys. Hi podran accedir els menors de 35 anys amb residència legal a Catalunya que siguin titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge o d’una habitació i que disposin d’una font regular d’ingressos. Paneque ha convidat les persones que compleixin els requisits a que, un cop oberta la convocatòria, es “registrin ràpidament” perquè els ajuts es resoldran per ordre d’entrada de les sol·licituds.
Des de Montcada i Reixac, on ha visitat una promoció de 32 habitatges dotacions acabats de construir, la consellera Paneque ha recordat que el dels joves és el col·lectiu que més dificultats té per accedir a un habitatge i que iniciatives com aquesta per ajudar a pagar el lloguer “ajuden a construir futur”.
Acompanyada de l’alcalde de Montcada, Bartolomé Egea, la consellera també ha destacat que l’actual executiu català és el que està desplegant més recursos al voltant de l’habitatge amb l’objectiu de garantir un dret bàsic que actualment no està a l’abast de moltes famílies.
Bo Lloguer Jove
A la nova convocatòria del Bo Lloguer Jove hi podran accedir els menors de 35 anys amb residència legal a Catalunya i que l’habitatge o habitació arrencada sigui la residència habitual durant els dos anys de l’ajuts. També hauran de disposar d’una font regular d’ingressos i ser titulats del contracte d’arrendament.
Pel que fa als ingressos de la unitat de convivència, han de ser iguals o inferiors a 2,778442 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) si corresponen a l’exercici fiscal de 2024; 2,697518 vegades l’IRSC si corresponen a 2025, o 2,618949 vegades l’IRSC si corresponen a 2026.
Per rebre l’ajut, el preu màxim del lloguer serà de 900 euros per habitatges i 450 per habitació a l’àrea metropolitana de Barcelona i d’entre 600 i 750 per habitatge i entre 300 i 400 euros per habitació a la resta resta del país.
Un cop es publiqui al DOGC l’obertura del període de sol·licituds, aquestes es podran presentar electrònicament a través del web de Tràmits (https://habitatge.gencat.cat/BoJove), a les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, a les oficines locals d’habitatge que col·laboren mitjançant un conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com a la mateixa Agència i a les dependències dels seus serveis al territori, com Vimusa en el cas de Sabadell.