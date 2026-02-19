89 dies fent vida a un pàrquing: “Cobro 1.400 euros i no trobo pis”

Dues places d’aparcament d’un pàrquing acullen tota la seva vida. Un matalàs, mobles, un sofà, desenes de caixes apilades i una lona que dona certa privacitat a les seves pertinences. El Josep Antoni Roncales va ser desnonat per impagaments en el lloguer i ha fet vida – i nit– durant 89 dies a dues places del pàrquing que ara ocupa, juntament amb la seva parella, la Núria Márquez, a l’edifici on vivien de la Creu Alta, segons expliquen al Diari. Ara, però, els serveis socials de Sabadell els ha ubicat a un allotjament temporal mentre es tramita un habitatge d’emergència, exposen fonts municipals.
Una muntanya d’abrics ha convertit el maleter del seu cotxe en el llit de matrimoni. Expliquen que van al lavabo quan fan parada a algun bar per fer un cafè. I es dutxen quan poden a algun hostal. Compren menjar cuinat o conserves a un supermercat i s’alimenten en fred. “Trobo a faltar seure a una taula amb la meva família”, explica Márquez, que reclama un habitatge on poder viure. “No volem beneficència, sinó poder pagar un lloguer”, afegeix Roncales. Els preus actuals de lloguer –i especialment la fiança que demanen com a entrada– li impedeixen poder accedir, exposa: “No tinc estalvis, visc al dia. Treballo com a guarda de seguretat i cobro 1.400 euros mensuals”, destaca. Segons el relat de la parella, quan Márquez surt ben d’hora al seu lloc de feina, la seva dona l’acompanya fins que acaba la seva jornada laboral. “No puc fer res més, ara visc al vehicle”, diu.
El desnonament va marcar un punt d’inflexió que els va fer buscar refugi al pàrquing, on van deixar les seves pertinences. Després de més d’una dècada vivint a l’edifici i d’acumular impagaments del lloguer –i malgrat que fa anys que reben avisos de desnonament–, el definitiu va arribar quan el seu fill ja tenia els 18 anys, i van quedar-se al carrer el gener de 2025. “La meva filla ens va acollir durant uns mesos, però allò es va acabar”, exposa Márquez. El fill que tenen en comú –ara de 19 anys– sí que viu a casa d’una persona coneguda.
Va ser aleshores quan es van instal·lar a les dues places del pàrquing de l’edifici on vivien. Hi accedeixen amb una clau que Roncales conserva de quan hi vivia perquè, tot i el desnonament, no es van canviar els accessos a les zones comunes. I, malgrat que Roncales i Márquez sostenen que tenen una bona relació amb els seus veïns, fonts veïnals que han contactat amb el Diari han expressat el seu malestar per l'ocupació de les places i denuncien "un incompliment de les normes comunitàries", que, entre altres, "prohibeixen l’acumulació d’objectes al pàrquing" o "la manipulació de la il·luminació del pàrquing". "En una reunió veïnal, hi ha gent que va expressar la seva preocupació", exposen fonts veïnals, que afirmen que “hi ha materials que poden ser inflamables i és un risc per a vehicles i persones”. La parella sosté, però, que ells han procurat "no generar cap mena de problema".
El seu cas, de fet, fa un temps que està als despatxos municipals, i també el síndic de greuges de Sabadell hi ha treballat. “Des de fa temps s’ha fet un seguiment intens del cas i se’ls ha adreçat i acompanyat fins a assolir un allotjament temporal mentre es tramita un habitatge d’emergència”, expliquen des de l’Ajuntament de Sabadell. Aleshores, s’haurà de seguir el procediment que determinarà si finalment tindran –o no– accés a l’habitatge. Des de dimecres, tenen disponible allotjament temporal i “tindran cites presencials periòdiques per treballar el cas”, sostenen fonts municipals. El sensellarisme és, de fet, un dels reptes que afronta Sabadell i la resta de municipis catalans. Segons dades de Creu Roja Sabadell, a la nostra ciutat hi ha unes 350 persones vinculades de manera habitual a les UES, tot i que al llarg del 2025 s’han atès fins a 640 persones.