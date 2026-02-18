Una iniciativa de Sabadell vol documentar i recuperar els rètols de la ciutat

Tot va començar per casualitat durant la Festa Major de l’any passat, quan Pol Abran va veure que al Frankfurt Permanyer, el mític del passeig de Manresa, canviaven el rètol de la façana. Ràpidament, Abran va tenir clar que havia de fer alguna cosa perquè l’antic no desaparegués: el volia conservar. Ara el té a casa i és l’espurna que va encendre la idea de l’associació que està impulsant amb altres persones com Judit Carcolse, Gerard Arderius i una quinzena llarga d’inquiets pel patrimoni gràfic, concepte que es preveu que doni nom a l’associació sense ànim de lucre que volen constituir: Patrimoni Gràfic Sabadell (a Instagram, @sabadellpg). “Volem protegir i divulgar el patrimoni gràfic, tots els elements com els rètols i papereria que donen identitat al comerç i als carrers”, expliquen Abran, Carcolse i Arderius en representació del grup. Són dissenyadors gràfics, però animen a tothom que tingui interès en aquesta temàtica a sumar-se a la seva iniciativa, perquè és un projecte molt transversal que tant toca l’àmbit de la documentació com la conservació i restauració d’aquests elements: arxivers, fusters, electricistes, fotògrafs...
L’objectiu principal, remarquen, “és que els rètols es quedin al carrer, perquè el primer que ens interessa és que les botigues on siguin no tanquin”. Per això, identifiquen tot tipus de rètols i “els hem començat a arxivar”, elaborant una base de dades amb imatges i informació com l’adreça i l’establiment on són, però volen arribar tant al fons de la qüestió com puguin, traçant l’autoria, materials i característiques de cada peça. En patrimoni, l’Ajuntament compta amb el pla de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS), que en l’àmbit de l’arquitectura té unes 600 fitxes, entre les quals n’hi ha algunes d’immobles que tenen rètols significatius com la farmàcia Llop (Passeig) o la casa Escaiola (antiga Casa Guillermo a la plaça de l’Àngel).
Des de Patrimoni Gràfic Sabadell remarquen que “no volem obtenir diners amb els rètols ni molt menys, de fet n’estem perdent” amb les hores i recursos que hi estan posant per recuperar alguns exemples. La prioritat és, doncs, que els rètols estiguin al seu lloc, i només els recuperen si l’alternativa és que acabin a la deixalleria. Un dels principals reptes que té la futura associació és trobar suport institucional, de l’Ajuntament de Sabadell, l’Arxiu Històric de la ciutat i més enllà, i també disposar d’un lloc on guardar i treballar aquest material. De moment, la bona entesa amb l’Escola Illa d’art i disseny (d’on són exalumnes) els permet disposar d’un espai per guardar-ne alguns, però tenen clar que no és suficient. Idealment, desitjarien tenir un lloc on poder exhibir i mostrar al públic tant la seva recerca com els rètols recuperats. El que fan també té a veure amb reivindicar la cultura del disseny a casa nostra. Qualifiquen el projecte de social i cultural perquè creuen que hi ha l’oportunitat de donar a conèixer i valorar molt més el disseny com a ofici.
Una ciutat en transformació
A l’Escola Illa hi ha exposat el rètol de la desapareguda carnisseria-xarcuteria Casa Sanz del carrer del Lluçanès de Ca n’Oriac. El van poder recuperar amb el vistiplau de la propietat, que afirmen que preveu enderrocar l’edifici on estava. Aquest seria un cas de rescat del rètol, i amb autorització, un aspecte que els impulsors de la iniciativa remarquen. “Mai agafem rètols sense permís tret que ja els trobem a les deixalles. El nostre principal objectiu és que continuïn al seu lloc fins que sigui inevitable”, insisteixen.
El rètol de Casa Sanz, expliquen, “reivindica una època”, tant per la composició tipogràfica com pel tipus d’establiment. Sabadell ha viscut múltiples tancaments de botigues històriques en els darrers anys, i comparteixen que “va ser començar i veure el declivi”, per la qual cosa pensen que “segurament anem tard en moltes coses, però val més tard que mai i la feina a fer no s’acaba”. “La Rambla és impossible”, diuen, en referència a la volatilitat d’alguns comerços que s’hi instal·len i tenen una curta trajectòria.
El que tenen clar els impulsors del projecte, però, és que el que té valor ara ho aconsegueix per motius com la tècnica, el resultat o la història que hi ha al darrere. Per això, si ara rètols de botigues ‘de tota la vida’ poden generar un sentiment de nostàlgia entre molts sabadellencs, “d’aquí a uns anys els rètols dels súpers de 24 hores, o les hamburgueseries com Vicio, tindran valor per les generacions que ara comencen a sortir al carrer i això és el que troben”.