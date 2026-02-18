Sabadell, zona de proves d'una aplicació per detectar trastorns mentals: "Si va bé, s'aplicarà a la resta del sistema català"

El Parc Taulí està provant ‘La Meva Salut Mental’, una web/app que ja és accessible públicament però que actualment es troba en fase pilot al municipi abans de la seva integració definitiva al sistema sanitari català. La iniciativa forma part d’un projecte del Servei Català de la Salut per impulsar la digitalització de la salut mental a tot Catalunya. I el Taulí en lidera el disseny, la validació i l’avaluació. “L’objectiu principal és millorar l’accés de les persones a l’atenció a la salut mental”, explica el director de Salut Mental del centre, el doctor Diego Palao. “Hi ha molta gent que conviu amb símptomes, però no saben si el que els passa és un trastorn o no, ni quan haurien de consultar els especialistes”, afegeix. Recorda que 1 de cada 4 persones patirà un trastorn mental al llarg de la seva vida.
Una web anònima per posar nom al que passa
Es tracta d’una web oberta, gratuïta, a la qual pot accedir qualsevol adult o jove a partir de 16 anys. L’entrada és anònima: només es demana edat, sexe i zona de residència per adaptar els recursos. A partir d’aquí, l’usuari respon un breu qüestionari basat en tests clínicament validats. L’eina inclou fins a deu cribratges dels trastorns més freqüents, tant en adults com en població infantil i juvenil. "Per exemple, parlem de depressió, ansietat, consum d’alcohol, TDAH, trastorns de conducta alimentària o experiències psicòtiques, entre d’altres".
Un cop completat el test, la persona rep uns resultats orientatius —no diagnòstics— explicats en un llenguatge entenedor. Si el cribratge apunta a una possible problemàtica, la plataforma recomana demanar visita al metge de família o al pediatre. I facilita la feina: es pot descarregar un informe en PDF amb els resultats per portar-lo a la consulta. “No és el mateix anar explicant símptomes de manera dispersa que portar un autotest validat; això ajuda el professional a fer una valoració més específica en el poc temps que té”, apunta l'expert. En casos de risc, com ara indicadors d’ideació suïcida, la plataforma orienta directament cap al 061 per agilitzar el procés.
Sabadell, zona de proves
Tot i que l’eina ja està oberta a tothom, el seu desplegament s’està testant específicament a Sabadell. El Parc Taulí col·labora amb centres d’atenció primària de la ciutat, com els CAP de Can Rull i Sabadell Sud, per promoure’n l’ús entre pacients de primeres visites. Més de 600 persones ja l’han utilitzat en aquesta fase pilot. Ara s’avalua la satisfacció, la facilitat d’ús i, sobretot, la concordança clínica: fins a quin punt els resultats dels tests s’ajusten al diagnòstic posterior del professional.
El calendari oficial del projecte preveu que l’avaluació finalitzi a l’octubre de 2026, moment en què es prendrà la decisió definitiva sobre la seva integració. Tanmateix, les converses amb el Departament de Salut podrien avançar els terminis. “Si tot va bé, abans de l’estiu es podria incorporar; si no, la decisió es prendrà cap a finals d’any”, assenyala el director de Salut Mental. Quan s’integri plenament, permetrà connectar directament amb ‘La Meva Salut’, adjuntar el PDF a la història clínica i agilitzar la demanda de visita.
Què més té l'aplicació?
La web inclou vídeos divulgatius elaborats per professionals del Parc Taulí, testimonis de pacients i recomanacions pràctiques sobre hàbits de son, exercici físic, tècniques de relaxació o control del consum de substàncies. També integra un mapa de recursos comunitaris de Sabadell —entitats esportives, culturals o socials— amb l’objectiu de combatre l’aïllament. “La salut mental no és només tenir o no tenir un trastorn; també té a veure amb l’activitat social i comunitària”, recorda Palao.
L'accés a la pàgina web: https://lamevasalutmental.tauli.cat