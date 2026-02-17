La plantació de la
plaça de Granados canviarà en els pròxims mesos. Està inclosa en el pla de millora paisatgística en què està treballant l’Ajuntament, ara en tràmit i, per tant, no es pot concretar quan es durant a terme els treballs, tot i que previsiblement sigui al llarg d’aquest any. Es tracta d’una plaça especialment singular, protegida pel pla de protecció del patrimoni local, tant per la seva forma com per la font i els bancs de pedra que té. I veïns, comerciants i vianants valoren positivament que es vulgui millorar, però pronostiquen que, tot i les bones intencions, si el civisme de la ciutadania no la respecta, poc s’hi guanyarà.
“És una plaça de tota la vida, que no la canviïn!”; “es pot replantar, però no tocaria res perquè em sembla que n’hi ha poques que queden així”, expressen la Montse i la Mari Rus, veïna i comerciant de Fruites Mariona respectivament. Aquest indret és considerat segons el consistori “un dels primers espais dissenyats, com a tal, a la ciutat de Sabadell” el 1886, projectada per l’arquitecte Miquel Pascual i Tintorer –Sabadell havia rebut el títol de ciutat el 1877, amb uns 18.000 habitants–.
Pilar López, davant de la font de la plaça de Granados
Juanma Peláez
Tant la Montse com la Mari, el veí Oriol Torres o Pilar López, que s’hi atura a descansar en el seu trajecte a peu, comparteixen amb matisos que la ciutadania hauria de ser més conscient del valor d’aquests espais i no malmetre’ls. “El problema és l’incivisme. Potser ho arreglen molt bé i al cap de dos dies està feta un desastre per l’incivisme”, diu la Montse. L’Oriol apunta que actualment els parterres “encara aguanten”, i mostra la clara diferència entre els que tenen corda a mode de tanca i els que no, que són els més perjudicats. La manca d’un espai perquè puguin córrer i fer les seves necessitats els gossos en aquesta zona és un dels temes que surten a la conversa en parlar de la plaça.
La renovació de la plantació interior dels parterres també anirà acompanyada d’altres actuacions. A la banda est, se substituiran els exemplars en mal estat per vuit arbres nous “de gran capçada i fulla caduca”, de l’espècie auró tridentat (Acer buergerianum), que segons detallen fonts municipals permetrà “millorar l’ombra sobre la vorera i augmentar la qualitat ambiental de l’espai”. Finalment, es tornarà a pintar la font i es netejarà i restaurarà el banc de formigó.
La plaça de Granados nevada el 13/01/1985
Antoni Carbonell (Arxiu Històric de Sabadell)
El projecte forma part del pla municipal per millorar una trentena d’espais verds i places amb un pressupost total 1,89 milions d’euros.