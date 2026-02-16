L'accident de trànsit que hi va haver fa unes setmanes per la topada entre un autobús i un turisme al Centre va deixar més d'una persona amb ferides de diferent magnitud. Els fets van succeir el passat 29 de gener a la confluència entre el carrer de Bosch i Cardellach, el carrer de Cervantes i la Rambla. Dues persones van ser ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques, però van rebre l'alta in situ. La Montserrat Grifé, una de les persones que va necessitar assistència sanitària que assegura que "vam caure tots els que anàvem drets", explica com ha sigut la seva experiència amb l'asseguradora des de l'accident: "Vaig trucar a un número que em van facilitar pensant que seria l'asseguradora i va resultar ser una corredoria que feia d'intermediària i em va desviar a la mútua", diu. Després de diverses trucades "que no van servir de res" en les quals "s'anaven passant la pilota", diu, va optar per desviar-se cap a la sanitat pública.
"Tan sols volia un traumatòleg de l'asseguradora que em fes un seguiment, però després de diverses trucades no va funcionar de cap manera", indica Grifé. La dona denuncia la manca d'atenció dels professionals que l'han atès, ja que, com diu, "ningú sabia res": "Em vaig haver de fer d'administrativa del meu propi accident perquè les persones amb qui parlava asseguraven no saber res tot i haver facilitat la documentació pertinent necessària per seguir el cas", apunta. Davant d'això, va provar sort a Sabadell Atenció Ciutadana, al carrer de la Indústria, però també va rebre la negativa de la responsabilitat. "No rebia cap ajuda i tenia la mà dreta molt adolorida", confessa. Grifé, que titlla l'operació com una "negligència sanitària" per la "manca de solucions" que ha rebut, indica que de sobte va rebre un correu electrònic que deia que la seva filla –també present a l'autobús– rebria una quantitat de diners com a indemnització. "No sabien ni què teníem i ens estaven oferint una indemnització. La salut i els diners no haurien d'anar mai junts. Primer la salut i després ja mirarem el tema dels diners", diu.
Davant d'aquest enrenou, va ser atesa a la branca especialitzada en accidents de trànsit del Parc Taulí, al temps de descompte: "Per aquest tipus de sinistre hi ha dues setmanes perquè t'atenguin i hi vaig anar el dia abans, quan em van dir que existia aquesta opció", confessa. Així, doncs, el Taulí li oferirà l'assistència mèdica que esperava rebre des de l'asseguradora de la TUS, diu. Des de l'Ajuntament de Sabadell, per la seva part, assenyalen que "en el primer llistat de persones afectades que va elaborar la Policia Municipal en el moment de l’accident no constava el seu nom". Tot i això, posteriorment es va poder acreditar davant de TUS que sí que viatjava a l’autobús. Un cop confirmat, informen que "s’ha activat el procediment habitual, que és la tramitació del cas amb l’assegurança de l’autobús". La TUS no ha fet declaracions al respecte.