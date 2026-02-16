El diccionari per entendre els teus fills: el 'lore' de l'argot juvenil per sumar 'aura' i deixar de fer 'cringe'

Que necessitis subtítols per entendre converses entre joves o adolescents és normal. Senzillament, no formes part de la seva generació. Per exemple: als noranta dèiem “guai”, després tot “molava”, més tard va arribar el “top” i ara s’imposa el “pec”. Els quatre conceptes tenen molt en comú, i, segurament, serien intercanviables. Però pertanyen a anys molt diferents. L’argot juvenil sempre ha existit i cada generació ha creat el seu propi codi. Avui, però, evoluciona a una velocitat vertiginosa, alimentat sobretot per TikTok, Instagram, els mems o les sèries. Una paraula neix, es fa viral i mor en qüestió de mesos.
Les 20 expressions més utilitzades
Si vols passar de fer ‘cringe’ a sumar ‘+1.000 d’aura’ t’apropem una guia de conceptes no aptes per a ‘NPC’. Així evitaràs un ‘side eye’, una ‘red flag’ o que tot Sabadell et ‘funi’ cada cop que obres la boca. No et prometem arribar al ‘prime’, seria estar ‘delulu’; però sí un bon ‘mood’ per començar a ‘servir cony’. Et donem el ‘lore’ perquè no et perdis, ‘chill’. Llegeix-ho o el ‘FOMO’ et perseguirà.
Per comprovar fins a quin punt hem de posar-nos al dia, conversem amb la Marta i la Clàudia, estudiants de 18 anys. Entre rialles, interrupcions, aclariments i tota mena de referències, despleguen el seu univers lèxic. Quants d’aquests conceptes coneixies?