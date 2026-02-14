Can Llong confia recuperar la masia per al barri

La masia de Can Llong com a extensió del centre cívic del barri, la qual cosa permeti gaudir de més espais i activitats. És el desig que expressen veïns del barri, alguns agrupats en la Unió Veïnal Can Llong - Castellarnau, d’altres en l’Associació de Veïns Can Llong - Castellarnau, i que consideren que l’Ajuntament –propietari de la finca– hauria de definir ja un projecte de futur per aquesta masia. Els preocupa que la pluja i el vent, especialment protagonistes darrerament, estigui agreujant el deteriorament que pateix l’immoble, que està protegit i, segons detalla el propi consistori en el catàleg de protecció del patrimoni, està en situació de “ruïna”. En aquest sentit, fonts municipals expliquen al Diari que “l’Ajuntament té previst actuar properament per sanejar una part dels murs de tàpia”.
La inauguració del Centre d’Atenció Primària (CAP) el desembre del 2022 va completar el mapa d’equipaments del barri, però la presidenta de la Unió Veïnal Can Llong - Castellarnau, Tania Caubela, explica que el que falta ara “és un espai perquè la joventut es trobi”. Alhora, permetria que les entitats i associacions tinguessin un espai polivalent tancat on trobar-se, per exemple, en cas de pluja. “L’altra opció és anar a les escoles, i tot són protocols i instàncies i no hi ha una iniciativa de l’Ajuntament que sigui ‘arreglem la masia que està abandonada’”. Assumpta Jané, que és membre de la junta de la Unió, afegeix que la masia permetria tenir diferents zones, i una podria ser de biblioteca amb un espai d’ordinadors.
Visió compartida per l’Associació de Veïns Can Llong - Castellarnau. “A la masia alguna cosa s’hi ha de fer perquè està en ruïnes”, comenta el president de l’entitat, Enric Pérez. Creu que recuperar la masia permetria disposar d’espai per joves i adolescents, alhora que donar nous serveis al centre cívic. Sobre el deteriorament de l’edifici històric, el sabadellenc assegura que “fa un parell de mesos va caure una paret d’obra de la masia”.
D’altra banda, la veïna Reme Molina celebra que l’Ajuntament de Sabadell destini 1,7 milions d’euros a renovar el parc d’Odessa, amb unes obres que van començar fa un parell de setmanes, “però que facin alguna cosa aquí també”. Can Gambús sempre és una referència que es té en compte quan es parla de les masies de la ciutat i la recuperació del patrimoni, alhora que s’assenyalen altres casos pendents de resoldre com la masia de Ca n’Oriac, de la qual anys enrere el consistori ja va fer un procés participatiu per definir-ne possibles usos centrats en donar espai a entitats del barri i a la memòria històrica, per exemple.