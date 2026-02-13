Nova llei contra la multireincidència: una desena de delinqüents de Sabadell podran anar a la presó

Robar un
telèfon mòbil sortirà més car a partir d’ara. El Congrés dels Diputats ha aprovat una nova llei que castigarà la multireincidència amb penes més severes per als autors de furts, que podran anar a la presó si reiteren l’activitat delictiva. Els Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal han identificat una desena de delinqüents habituals a Sabadell. Alguns d’ells acumulen fins a cinc robatoris, mentre continuen en llibertat a l’espera de ser jutjats.
Són vells coneguts de la comissaria”, ironitza un mosso en declaracions al Diari, que, com altres agents, reconeix amb la boca petita que li fa “ràbia” no poder fer més. La nova llei canvia l'escenari per als delinqüents: s’estableix presó per als autors de tres o més furts i per aquells que robin un telèfon mòbil o qualsevol dispositiu electrònic que contingui informació personal. “Fins ara havien de pagar el valor de l’objecte o una multa, i això és un problema quan cometre el mateix delicte es converteix en un modus vivendi”, constata el cap de l’Àrea Bàsica Policial dels Mossos a Sabadell, Enric Cervelló. Un altre dels canvis que contempla la llei és prohibir que una persona visqui en un barri, una ciutat i fins i tot una comunitat autònoma com a mesura preventiva.
Una persona escorcollada durant el Pla Kanpai, en una imatge d`arxiu
Els multireincidents de Sabadell no coincideixen amb la definició dels carteristes de Barcelona, que roben en zones turístiques i llocs molt concorreguts, com estacions de metro i de tren. Aquí actuen en els eixos comercials,
especialment al Centre, i responen a una realitat socioeconòmica molt complicada: “Són toxicòmans, pateixen addiccions i estan socialment inadaptats en termes generals”, apunta Cervelló, que descarta relacionar delinqüència amb la immigració: “N’hi ha del país i de fora”.
Sabadell dista de Barcelona en el perfil delinqüencial i en xifres absolutes. Segons les últimes dades del Ministeri de l’Interior, entre gener i setembre de 2025 es van produir 58.834 furts a la capital catalana –el que equival a
9 delictes cada hora– lluny dels registres de la nostra ciutat (2.180). Sabadell, però, continua com a cinquè municipi amb més actes d’aquest tipus, per sobre de Terrassa (1.508).
Més control a la delinqüència
Sabadell va tancar el 2025 amb menys furts (-4%), després d’anys de pujades, segons avança Cervelló. El màxim responsable dels Mossos ho atribueix al
i als dispositius habituals en estacions de tren i altres espais concorreguts. pla Kanpai
El cos realitza operatius conjunts amb la
Policia Municipal i la Policia Nacional de manera recurrent. Fa una setmana, van detenir quatre persones per un robatori i tinença de drogues i van identificar vint persones més a l'estació de Sabadell Centre. Aquestes actuacions formen part del pla DAGA per identificar persones amb tinença d’ armes blanques a l’espai públic. Cervelló també destaca la importància de la col·laboració ciutadana, amb les entitats i comerciants, i amb l’Ajuntament, “que també han contribuït a reduir els furts” en els últims anys. En 5 punts: què canvia amb la nova llei?
La llei contra la multireincidència, proposada per Junts i aprovada amb els vots del PP, PSOE i Vox, ha sortit endavant després d'anys encallada. Després de passar el primer tall, la norma haurà de passar pel Senat i tornar al Congrés per a la seva aprovació final. La llei estableix què és un delinqüent multireincident i preveu nous càstigs i agreujants, entre les novetats:
1. Noves penes. Robar telèfons mòbils i altres dispositius electrònics amb informació personal, laboral o bancària tindrà penes d'un a tres anys de presó. En furts, encara que la quantia sigui inferior a 400 €, si hi ha almenys tres condemnes prèvies de la mateixa naturalesa, s’aplicarà presó de 6 a 18 mesos en lloc de multa.
2. Nou concepte de multireincident. A partir d'ara, s'entèn com la persona que ja ha estat condemnada fermament per un delicte de la mateixa naturalesa, a Espanya i en altres països de la UE. A partir d'ara, la reincidència i no la quantia determinaran si hi ha presó o multa. En clau local, els ajuntaments podran personar-se com a acusació en les causes contra multireincidents.
3. Restricció de residència. La llei permet mesures cautelars dures, com prohibir que un reincident resideixi en un lloc determinat, sigui un barri, un municipi, una província o una comunitat autònoma.
4. Combat contra les estafes. La norma inclou l’estafa electrònica i telefònica amb penes de sis mesos a tres anys de presó segons la quantia defraudada.
5. Altres canvis. Els robatoris de productes o eines agrícoles i ramaderes valorats en més de 400 euros tindran protecció especial i la llei castigarà amb fins a cinc anys de presó aquells que subministrin, transportin o emmagatzemin combustibles per a narcollanxes.