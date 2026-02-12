El dijous gras queda marcat per la ventada: "Per sort, les vendes van començar abans"

El dijous gras dona el tret de sortida al Carnaval i, tradicionalment, és sinònim d’àpats abundants amb productes com la botifarra d’ou o els llardons. Aquest any, però, la jornada ha quedat condicionada pel màxim nivell d’alerta (6/6) del Pla d’Emergències Municipal en el marc del VENTCAT, a causa de la forta ventada que està afectant Catalunya. La mesura, vigent des de la mitjanit fins a les 20 h d’aquest dijous 12 de febrer, ha deixat escoles tancades i menys moviment als carrers, un fet que els comerciants han notat.
A Jové Xarcuters, un dels propietaris, Santiago Jové, reconeix que la ventada ha afectat l’ambient. “No hi ha la mateixa gent pel carrer i es nota, però per sort les vendes ja van començar ahir”, explica el xarcuter. Tot i que el balanç és inferior al de l’any passat, considera que no tot té a veure amb el vent i apunta que “en general, les vendes van a menys”. Amb tot, assegura que el volum és superior al d’un dia habitual i es mostra optimista per aquesta tarda de dijous. “A veure si afluixa una mica el vent i la gent s’anima a venir”, apunta Jové.
Per la seva banda, Juan José Rodríguez, que treballa a Bocados de Placer Celeste Carniceria, descriu un matí molt fluix i afirma que “comparat amb els anys anteriors, això d’avui 'fa pena'”. Malgrat el context, el producte estrella de la jornada continua sent la botifarra d’ou. Sara Herrera, de la Carnisseria Nostra Llar, remarca que “estem venent tota mena de botifarra: d’ou, de calçots, de trompeta…”. En el seu cas, admet que “l’ambient està una mica més tranquil, però la jornada està anant molt bé”.