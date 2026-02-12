ARA A PORTADA

Sabadell En Comú Podem reclama una pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer

La formació proposa allargar fins al 2028 els contractes que vencin per evitar que més de 3.000 famílies sabadellenques perdin l’habitatge habitual

Publicat el 12 de febrer de 2026 a les 16:48

El grup municipal de Sabadell En Comú Podem ha presentat una moció a la Junta de Portaveus per reclamar una pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que vencin entre els anys 2026 i 2028. L’objectiu, segons la formació, és evitar que més de 3.000 famílies sabadellenques puguin perdre l’habitatge habitual en els pròxims tres anys, segons dades d'INCASÒL i de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. La proposta insta el Departament de Territori de la Generalitat a activar una ampliació excepcional dels contractes que finalitzin en aquest període, coincidint amb la finalització dels contractes signats durant la pandèmia de la Covid-19. Joan Mena, portaveu de la formació, reclama que “el govern de Sabadell té l’obligació d’exigir a la Generalitat que activi totes les competències per garantir el dret d’accés a l’habitatge”, davant d'un fet que defineix com a "imprescindible" i de "sentit comú". 

A escala catalana, la xifra és encara més elevada. Al llarg del 2026, prop de mig milió de persones podrien quedar desemparades a causa de la finalització del contracte de lloguer de més de 150.000 llars. La formació alerta que aquesta situació podria comportar desplaçaments forçats de famílies fora dels seus barris i municipis, amb impacte directe en la cohesió social i en l’estabilitat de menors escolaritzats. En aquest context, els comuns recorden que la Llei 12/2023 pel dret a l’habitatge preveu la declaració de zones de mercat residencial tensionat (ZMRT), una eina que permet declarar zones on l'habitatge és de difícil accés. Tot i això, consideren que cal reforçar les mesures de protecció davant l’onada de venciments prevista.

Quins acords preveu la moció?

Des de la formació, proposen tres punts per a la següent Junta de Portaveus del pròxim 18 de febrer, a part d'un quart que demana traslladar els acords esmentats a les organitzacions pertinents:

  1. Instar el Govern d’Espanya i el Congrés dels Diputats a promoure "urgentment" un reforç i ampliació del règim de pròrrogues extraordinàries per evitar pèrdues d’habitatge per venciment contractual fins al 2028.

  2. Instar la Generalitat a reforçar la regulació i aplicació efectiva de les ZMRT per controlar el preu del lloguer on sigui necessari.

  3. Instar el Govern d’Espanya, la Generalitat i els ajuntaments a tramitar mesures que regulin la compra de pisos que no siguin per viure-hi habitualment

