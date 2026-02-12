Sabadell En Comú Podem reclama una pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer

El grup municipal de Sabadell En Comú Podem ha presentat una moció a la Junta de Portaveus per reclamar una pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que vencin entre els anys 2026 i 2028. L’objectiu, segons la formació, és evitar que més de 3.000 famílies sabadellenques puguin perdre l’habitatge habitual en els pròxims tres anys, segons dades d'INCASÒL i de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. La proposta insta el Departament de Territori de la Generalitat a activar una ampliació excepcional dels contractes que finalitzin en aquest període, coincidint amb la finalització dels contractes signats durant la pandèmia de la Covid-19. Joan Mena, portaveu de la formació, reclama que “el govern de Sabadell té l’obligació d’exigir a la Generalitat que activi totes les competències per garantir el dret d’accés a l’habitatge”, davant d'un fet que defineix com a "imprescindible" i de "sentit comú".
A escala catalana, la xifra és encara més elevada. Al llarg del 2026, prop de mig milió de persones podrien quedar desemparades a causa de la finalització del contracte de lloguer de més de 150.000 llars. La formació alerta que aquesta situació podria comportar desplaçaments forçats de famílies fora dels seus barris i municipis, amb impacte directe en la cohesió social i en l’estabilitat de menors escolaritzats. En aquest context, els comuns recorden que la Llei 12/2023 pel dret a l’habitatge preveu la declaració de zones de mercat residencial tensionat (ZMRT), una eina que permet declarar zones on l'habitatge és de difícil accés. Tot i això, consideren que cal reforçar les mesures de protecció davant l’onada de venciments prevista.
Quins acords preveu la moció?
Des de la formació, proposen tres punts per a la següent Junta de Portaveus del pròxim 18 de febrer, a part d'un quart que demana traslladar els acords esmentats a les organitzacions pertinents:
-
Instar el Govern d’Espanya i el Congrés dels Diputats a promoure "urgentment" un reforç i ampliació del règim de pròrrogues extraordinàries per evitar pèrdues d’habitatge per venciment contractual fins al 2028.
-
Instar la Generalitat a reforçar la regulació i aplicació efectiva de les ZMRT per controlar el preu del lloguer on sigui necessari.
-
Instar el Govern d’Espanya, la Generalitat i els ajuntaments a tramitar mesures que regulin la compra de pisos que no siguin per viure-hi habitualment.