VIDEO | El vent arrenca la vidriera d’una casa de Sabadell: "No sabem com passarem la nit"

Les fortes ventades ha fet estralls aquest dijous al matí a una casa del carrer de la Mola, al barri de Ca n’Oriac de Sabadell, arrencant de soca-rel la gran vidriera que tanca un tram d’escales. "Encara estic tremolant i amb angoixa. No sé com passarem avui la nit", lamenta Rosa María Martín, propietària de la casa. L’impacte ha deixat completament al descobert l’interior de la llar, on viu una família. Els fets han tingut lloc mentre Rosa Maria sortia a comprar, al voltant de les 11h. “He començat a rebre trucades de tothom: m’havia caigut la vidriera de casa. He arribat tremolant, encara estic amb angoixa”, relata visiblement commocionada. A dins hi viu una família de cinc persones. Cap d’elles estava a prop del punt afectat en el moment del col·lapse. “He pensat en tot el que podia haver passat… Sort que no passava ningú per sota". Tampoc hi havia cap cotxe estacionat. La seva filla, Verónica Ramírez, s’ha assabentat de tot en despertar-se. “Quan he obert el mòbil tenia cent missatges. Jo estava amb taps i no he sentit res…”, revela. Afortunadament, no s’han hagut de lamentar ferits.
Després de comprovar l’abast dels danys, la família ha alertat immediatament policia, bombers i assegurança, però la saturació dels serveis ha retardat la seva arribada. “Tenen molta feina i encara no han vingut. Espero que l’assegurança respongui i ho faci aviat”, lamenta Rosa María, que exposa que no saben com faran nit. Les previsions no són esperançadores, però: "El pèrit ens ha dit que fins el dia 27 no pot venir", expliquen. La caiguda de la vidriera no sembla haver provocat afectacions estructurals greus ni ha malmès la tuberia del gas —que anava encastada a la vidriera—, però el forat obert deixa totalment exposada la zona de les escales, que connecten totes les plantes de la casa. “Sort que no passava ningú per sota ni hi havia cap cotxe estacionat”, destaca la propietària, conscient que les conseqüències podrien haver estat molt més greus.
La situació s’emmarca en una matinada i matí de ventades molt intenses a Sabadell, on el vent ha superat els 86,4 km/h a Sabadell, segons les dades de l'estació meteorològica Sabadell Parc Agrari, unes ratxes que han fet estralls a alguns punts de la ciutat, amb diverses incidències materials a la ciutat i al rodal, de moment sense danys personals. Les principals incidències, fins les 12h, han estat la caiguda d’arbres en alguns punts de la ciutat i del rodal, que han afectat vuit vehicles estacionats. També s’han registrat desperfectes a façanes: a la Creu Alta, ha caigut un mur d’un habitatge particular, sense que s’hi hagi produït cap dany personal.
La família de Ca n'Oriac encara no sap com passarà la nit amb la casa oberta de bat a bat i sense una previsió clara d’intervenció per part de l’assegurança. Mentrestant, la vidriera encara ocupa un tram del carrer de la Mola. “Ens tocarà improvisar una solució provisional per poder dormir amb una mica de tranquil·litat”, admeten. Mentrestant, la situació els força a moure fitxa improvisaran una solució provisional.