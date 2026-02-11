"Les vegades que no hem vingut a primera hora hem hagut d'esperar molta estona"

El Sabadell Atenció Ciutadana (SAC), situat al Despatx Lluch, l'edifici modernista del carrer de la Indústria, 10, acull cada dia desenes o centenars de persones que necessiten efectuar tràmits administratius com l'empadronament, instàncies, gestió de taxes o l'activació del certificat digital, entre altres. Fins fa gairebé tres anys, arran de les mesures per la Covid-19, els usuaris necessitaven cita, però des d'aleshores es va determinar que deixava de ser necessari concertar-ne per afavorir la gestió a les persones que necessitaven una atenció urgent i disposaven de poc marge. Des d'aleshores, hi ha hagut diverses queixes per la gestió del servei i per les cues que es generen a l'exterior de l'edifici. "Alguna vegada he vingut a mig matí sense cita prèvia i he estat més d'una hora esperant. Suposo que un s'endarrereix i genera una cadena difícil d’aturar", explica Joel Ibáñez.
Des de primera hora del matí, una vintena de ciutadans s'acumulaven a la porta del Despatx Lluch a l'espera que obrís, a les 8:45 h. Molt puntualment, a l'hora prevista han començat a passar els primers usuaris amb cita prèvia. La resta, aquells qui han preferit fer cua i esperar el seu torn abans que esperar que els donin hora, es mantenien a l'espera. "Em surt més a compte esperar aquí l'estona que sigui que venir d'aquí a unes setmanes, pel que necessito", assegurava Carlos Martínez. La cua, però, avançava força de pressa i poc després de les 9 h tothom havia entrat, a l'espera de ser atesos pels treballadors del centre. "És la primera vegada que vinc a aquesta hora. Fa uns dies vaig venir a mig matí i després de gairebé dues hores no vaig aconseguir solucionar res del que necessitava. Per això he tornat avui", deia Alexandra Torras.
Altres ciutadans, en la mateixa línia, denunciaven l'estona d'espera d'alguns dies que han preferit anar-hi sense cita prèvia i no els ha sortit del tot bé: "Vaig venir fa uns dies per un tema de padró i després de molta estona esperant vaig haver de marxar perquè tenia concertada una hora al metge que no em podia ni saltar ni canviar de cap manera", deia Carla Castro. Des de l'Ajuntament de Sabadell, per la seva banda, asseguraven fa uns mesos al Diari que el SAC ofereix un sistema d'atenció "sense esperes" que no pot garantir l'atenció immediata a aquells que hi vagin sense cita. Per aquest motiu, des del consistori encoratgen els usuaris a demanar cita mitjançant la seva pàgina web, trucant al 010, al 93 745 31 10 o presencialment a les oficines.