FOTOS | Evacuen el cinema Imperial de Sabadell per una falsa alarma

El cinema Imperial de Sabadell ha viscut una estona d'incertesa aquest dimarts al vespre després que saltés l'alarma d'incendis quan faltaven pocs minuts per a les 21 h. Alguns espectadors han marxat de l'equipament i han sortit a la plaça de l'Imperial (Centre), mentre d'altres han continuat a dins, on les pel·lícules es continuaven reproduint segons han explicat alguns dels mateixos usuaris que han abandonat els seus seients. Alertats a les 20:55 h, fonts dels bombers detallen que hi han desplaçat tres dotacions i que, segons les primeres observacions, s'ha tractat d'una falsa alarma, una situació que també confirmen fonts del cinema.
"Ha sigut una falsa alarma i s'està buscant l'origen del problema", apunten fonts del cinema, que assenyalen que hauria fallat algun dels detectors que tenen les onze sales de l'Imperial. L'ensurt, per tant, no ha tingut més transcendència i al cap d'uns minuts s'ha reprès la normalitat. Entre les persones que han viscut la situació, Josep Rota havia anat a veure Marty Supreme i faltava mitja hora perquè acabés la projecció, però ha sonat l'alarma i "la gent, amb molta calma, ha anat sortint quan han sonat les alarmes a cada sala. Al principi pensava que era de la pel·lícula". Al cap d'uns minuts ha vist com algunes persones tornaven a les butaques perquè ja corria la veu que no hi havia cap problema, però a ell li havien passat les ganes de seguir veient el film i ha marxat cap a casa.
També han marxat Conchita Rodríguez i les seves amigues, que estaven veient Hamnet i "ens hem perdut el final". "Han dit que ara la posarien, però jo no estic preparada per tornar a dintre, m'estimo més endevinar el final de la pel·lícula", deia, sorpresa per la situació, però satisfeta perquè "si hem tingut la sort que no ha passat res, millor". Malgrat que el que ha passat quedi en un ensurt sense mals majors, la usuària Montse Rodríguez afegeix que "quan ha saltat l'alarma, la pantalla no ha quedat negra, els llums no s'han encès..." i creu que s'hauria de tenir en compte perquè els espectadors poguessin diferenciar clarament una alarma real del que podria ser el so d'una alarma en una pel·lícula.