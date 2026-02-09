Nova data per a la passada de Sant Antoni Abat a Sabadell

Sabadell es prepara per viure una nova edició de la Festa de Sant Antoni Abat, una cita emblemàtica organitzada per la Colla Vella i la Colla Nova que va quedar suspesa per la pluja el passat 17 de gener, i que omple cada any els carrers de la ciutat amb cavalls, carruatges i activitats festives vinculades a la tradició.
La jornada tindrà lloc el dissabte 7 de març del 2026 i començarà amb els controls veterinaris previs. De 13 a 15.30 h, la revisió es farà a la plaça Vallès, mentre que de 16.15 a 16.45 h els controls es traslladaran a l’Eix Macià. L’acte central serà la Passada, que arrencarà a les 17 h des de l’Eix Macià i recorrerà els principals carrers de la zona amb la participació de cavalls i carruatges tradicionals. Posteriorment, a les 17.30 h, tindrà lloc la benedicció dels animals a la plaça del Doctor Robert, un dels moments més esperats per participants i públic. Per participar en el recorregut serà obligatòria la inscripció prèvia a través d’una de les dues colles organitzadores.
Si res no canvia, el recorregut passarà per alguns dels principals eixos viaris de la ciutat: Francesc Layret, la carretera de Prats de Lluçanès, l’avinguda de l’Onze de Setembre, la Via de Massagué, el passeig de Manresa, el passeig de la Plaça Major, la plaça del Doctor Robert i la Rambla fins a la cantonada amb la Gran Via, on finalitzarà. Aquest punt final és una de les principals novetats d’aquest any. Es preveu que la Passada es doni per acabada cap a les 19 h. Enguany, la comitiva l'encapçala la Colla Nova, mentre que la Banda Municipal de Música de Sabadell obrirà el seguici, com és tradició.