Recomanacions literàries per a totes les edats: cinc alumnes i cinc llibres per no poder parar de llegir

Si busques bones històries, no et perdis les recomanacions dels nostres joves lectors: l’Emma, la Núria, el Jacobo, el Matteo i la Isabella, del col·legi Escolàpies, ens expliquen què els ha enganxat dels seus llibres preferits, des de misteris i màgia fins a futbol i animals.
Emma Domene, 1r d’ESO | Recomana: 'Binding 13'
Emma Domene, alumna de primer d’ESO, recomana ‘Binding 13’, una novel·la juvenil ambientada en un context molt americà i protagonitzada per adolescents. La història combina esport i amor, però també aborda temes més profunds “com la por, el dolor silenciós o l’assetjament escolar”. L’Emma destaca que és un llibre que “no pots deixar de llegir” i que forma part d’una saga, fet que permet continuar descobrint els personatges i la seva evolució. Més enllà de la trama, l’Emma subratlla els valors que transmet, com “l’amor i l’amistat, i el missatge que cal parlar dels problemes i no guardar-se’ls”, perquè el silenci pot fer encara més mal. Recomana llegir-lo en un lloc tranquil, per endinsar-te bé en la història.
Matteo Marota, 4t de primària | Recomana: 'Bluelock'
Matteo Marota, de quart de primària, recomana ‘Bluelock’, un manga ple d’acció centrat en el món del futbol. La història segueix un noi que vol convertir-se en el millor jugador del món i campió mundial. Matteo explica que es tracta d’un manga —que es llegeix “al revés”, per tant— i que combina text amb il·lustracions, tot i que el que més li agrada són els dibuixos, reconeix. Una proposta ideal per als amants de l’esport i del còmic japonès, que enganxa per la seva intensitat i ritme visual. També parla de les competicions esportives o de la feina entre tots els jugadors, narra el Matteo. El recomana, sobretot, perquè es tracta d’una lectura “diferent i entretinguda”, que s’allunya dels formats més tradicionals de lectura.
Isabella Saldaña, 2n de primària | Recomana: 'De què fa gust la lluna?'
Isabella Saldaña, alumna de segon de primària, presenta ‘De què fa gust la lluna?’, un conte tendre i ple de valors. La història explica com diversos animals, com la girafa, la guineu, el mico, l’elefant, el ratolí, la tortuga i la zebra –la preferida de la Isabella– col·laboren per descobrir quin gust té la lluna. El missatge principal és la importància del “treball en equip”, un aspecte que la Isabella destaca especialment. “És molt important a l’escola”, recorda, sobre la feina en equip. Amb il·lustracions, és una lectura que han fet a la mateixa escola; i és un llibre ideal per aprendre, des de petits, que junts es poden aconseguir grans coses. Un llibre tan rodó i saborós com la lluna plena, com diu l’editorial en la seva descripció.
Jacobo Sanz, 5è de primària | Recomana: 'L’assassinat del professor de matemàtiques'
Jacobo Sanz, alumne de cinquè de primària, aposta per un clàssic del misteri juvenil: ‘L’assassinat del professor de matemàtiques’. El llibre comença amb una premissa impactant —la mort d’un professor— i segueix tres alumnes que han de resoldre l’enigma. “I així comença la història”, explica. Tot i el títol, el Jacobo assegura que “no fa por” i que es pot llegir tranquil·lament des de qualsevol lloc. Fins i tot amb llum una mica tènue! El que més li agrada són “les preguntes i els enigmes que planteja la història”, que fan pensar, sense arribar a ser molt complicats. Amb text i alguns dibuixos, és una lectura ideal per a qui gaudeixi resolent misteris.
Núria Carrillo, 4t d’ESO | Recomana: 'L’imperi final'
Núria Carrillo porta una recomanació contundent: ‘L’imperi final’, el primer volum de la trilogia Mistborn, de Brandon Sanderson. Amb quasi 700 pàgines, és una obra d’èpica fantàstica ambientada en un món d’inspiració medieval amb un sistema de màgia molt original, basat en la “ingesta de metalls per obtenir poders”. La Núria en destaca el llenguatge ric i la complexitat de la història, “plena de secrets i connexions amb altres llibres de l’autor”. Tant és així que s’està rellegint la novel·la en anglès per captar millor tots els matisos. “Així aconsegueixo entendre més el que vol transmetre l’escriptor en cada moment”, diu. Per a la Núria, llegir fomenta la creativitat i anima a escriure històries pròpies: “Ens obre moltíssimes portes!”.