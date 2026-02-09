"La il·luminació és un tema essencial de gestió municipal, al mateix nivell que la neteja o la seguretat"

El grup municipal Esquerra Republicana de Sabadell va presentar una moció al ple de l'octubre passat que proposava impulsar la redacció d’un Pla Director d’Il·luminació de Sabadell. La iniciativa, que va ser aprovada al ple celebrat el desembre passat, té com a objectiu principal superar el model actual d’enllumenat, considerat excessivament funcional i pensat per al vehicle, i avançar cap a una il·luminació centrada en les persones, la seguretat i la qualitat de vida urbana. "Tal com està plantejat ara el sistema d'enllumenat, totalment centrat en els vehicles, hi ha molts col·lectius que queden expulsats: sobretot, les dones, però també infants, joves, gent gran o persones amb mobilitat reduïda", exposa Sílvia Renom, portaveu d'ERC Sabadell.
La manca d'il·luminació és un problema que afecta, d'una manera o una altra, tots els barris de Sabadell i milers de veïns queden afectats al cap de l'any. “Hi ha molts espais que estan extremadament foscos”, assegura, i remarca que aquesta situació es tradueix en una pèrdua de qualitat de vida i d’ús de l’espai públic, i incrementa la sensació d'inseguretat, "encara que Sabadell sigui una ciutat segura". "Quan hi ha espais que generen sensació d’inseguretat, la ciutat expulsa aquests col·lectius. Una ciutat que no es pot recórrer amb tranquil·litat no és una ciutat feta per a tothom", exposa Renom.
En aquest sentit, els republicans lliguen el problema de la il·luminació amb una manca de perspectiva de gènere: "En el moment que una dona canvia la seva ruta per no haver de passar per zones fosques que transmeten inseguretat hi ha un problema evident", defensen. La portaveu d’ERC, a part, apunta que la il·luminació s’ha d’entendre com una eina clau de cohesió social i seguretat, cosa que, ara, no troba que sigui així: “No estem parlant d’il·luminar la ciutat durant tota la nit, sinó d’il·luminar millor, amb criteri, aplicant tecnologia i sensors perquè la llum s’adapti a les necessitats reals de les persones”, diu.
Renom també posa el focus en la manera com s’han fet fins ara moltes actuacions en enllumenat. “Cal decidir què s’il·lumina, com s’il·lumina i a quina alçada”, afirma, i critica que en alguns punts “s’il·lumina la part alta, però no el carrer”, fet que deixa voreres, passos de vianants o entorns quotidians a les fosques, o gairebé. En aquest sentit, adverteix que la inversió econòmica, per si sola, no resol el problema si no va acompanyada d’una planificació clara: “Hem de reflexionar bé on posem els diners i amb quina intencionalitat. No és realista pensar que l'any que ve estigui tot solucionat, però vam presentar la moció perquè creiem que és una millora constructiva i començar amb plans pilot a zones concretes és una bona manera de provar-ho”, conclou.