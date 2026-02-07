Sabadell estrena Wild Mana: el nou temple friki de cartes, rol i jocs de taula

Sabadell és, indubtablement, friqui. Amb l'obertura el passat 10 de gener de Wild Mana, la ciutat guanya un espai més dedicat al col·leccionisme i als jocs de rol. "Fa tres setmanes que estem oberts, i l’acollida ha estat fantàstica", explica Virgínia Hernández, propietària de la botiga, amb un somriure que denota satisfacció i orgull. Els sabadellencs poden gaudir actualment d'altres temples i fortaleses friquis com Losers Club de Ricard Segarra, El señor Miyagi (lloc ideal per adquirir una samarreta de la teva saga preferida) o el pioner Rincón del Friki d'Enrique Ramos, que recentment ha ampliat el seu domini, traslladant-se a un local més gran (Av. Onze de Setembre, 88).
Per la seva banda, la idea de Wild Mana (Carrer de Borràs, 4,) va sorgir de l'experiència viscuda per Virgínia Hernández, creadora de l'espai i propietària, treballant en botigues especialitzades arreu del món friqui. "Venim d’un món molt masculí i volíem crear un espai amb més presència de la comunitat femenina i LGTB, un lloc on tothom se senti segur i acollit per gaudir del col·leccionisme, les cartes i els jocs de rol sense cap mena de prejudici", comenta.
Entre les activitats que s’hi poden trobar, els torneigs de One Piece, Magic i Naruto ocupen un lloc central. "Ara mateix estem fent una oferta especial de One Piece, on es juga fora del meta habitual i s’eliminen les cartes més dominants. Així la gent pot aprendre millor i divertir-se amb més varietat de personatges", explica Hernández. A més, la botiga ofereix lloguer de sales per a partides de Dungeons & Dragons i altres jocs de rol, amb un ambient acurat i llums que ajuden a submergir-se completament en les aventures.
La col·laboració amb Helena Pintor, 'master' de D&D, és un dels punts forts de l’espai. Pintor destaca la facilitat per iniciar-se en el joc: "Encara que mai hagis jugat, les fitxes t’expliquen tot el que has de saber, i jo vaig explicant segons avança la partida". Les sessions poden durar entre dues i tres hores, depenent del que els jugadors vulguin explorar. "Aquí les taules són variades i hi ha molta presència femenina, cosa que abans no era habitual", afegeix Helena, ressaltant l’esperit inclusiu de Wild Mana.
Pel que fa als productes, la botiga ofereix una gran varietat de col·leccionisme: des de blindbox (capses de figures col·lacionables) i accessoris fins a productes exclusius arribats del Japó i la Xina, especialment de Pokémon. "Els productes estrella ara mateix són els exclusius de Pokémon xinesos i tot el que té a veure amb One Piece", comenta Hernández. Una de les novetats més curioses són les blindbox, una caixa sorpresa on no saps quin personatge et pot tocar: “Tot i això, a Wild Mana si no t’agrada, ho pots canviar per la figura corresponent que tinguem exposada".
Els primers dies han estat molt positius. "Pensàvem que seria més fluix al principi, però la resposta de la gent ha estat molt millor del que esperàvem", explica Hernández. La botiga no només ofereix jocs i productes, sinó que també es vol consolidar com un espai social i comunitari, on les persones que comparteixen aficions similars es puguin conèixer i créixer juntes.