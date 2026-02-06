El CE Sabadell, davant d’un duel d’altura per consolidar el primer lloc

No és exagerat dir que és un dels millors partits que es pot veure actualment a la categoria de bronze del futbol estatal. Si no el millor. Aquest dissabte, a les 21 h (en directe a Esport3, Movistar Plus, LaLigaPlus i Football Club), l’Eldense, tercer classificat i en una dinàmica clarament ascendent, posa a prova la fortalesa del líder, un Centre d’Esports que només ha perdut un partit en tota la lliga i acumula vuit jornades sense perdre. Els arlequinats, no obstant això, arriben amb l’orgull ferit després d’un empat molt frustrant a la Nova Creu Alta davant del Juventud Torremolinos, i amb el regust agredolç d’haver tancat un doble compromís a casa amb un discret dos de sis. “Només pensem que tenim un punt més a la classificació. Això és una cursa de fons i hi ha moments de tot durant el trajecte. Hem analitzat què hem de millorar i què vam fer bé, però només pensem a anar cap endavant amb tot”, afirma el tècnic Ferran Costa.
Tot i els dos empats consecutius, la renda al capdavant de la taula s’ha ampliat en quatre punts. A sis es troba l’Eldense, que vol continuar fent del Nuevo Pepico Amat un fortí en un duel amb alguna cosa més que tres punts en joc? “La classificació és important, però ho és al maig. Competim per quedar el més amunt possible, lògicament. No podem estar jugant finals al febrer, seria una errada posar-nos el vestit dels grans de la categoria que havien de pujar el dia 1. Tenim a tocar el primer objectiu, anem amb tot per a aconseguir-lo i, al que vingui, ganivet al coll, però sense cap obligació”, diu Costa, que no podrà comptar amb els lesionats Jan Molina, David Astals, Sergi Segura i José Ortega, ni tampoc amb el sancionat Carlos García.
"Només han perdut un partit a casa, i això ens posa"
Al davant, un conjunt alacantí que, a la primera volta, va ser l’encarregat d’obrir la temporada a la Nova Creu Alta amb un empat a zero agredolç per als arlequinats, que també deixa molt obert el gol-average particular entre ambdós. Amb una dinàmica clarament ascendent, opta a tot i és el millor local de la categoria. “És un desplaçament molt exigent. Només han perdut un partit a casa en tota la seva trajectòria a la categoria, i això ens posa. És un equip que estava a Segona la temporada passada i tenen l’objectiu de tornar-hi. Volem continuar creixent i aquests partits són de màxima dificultat”, assegura.
L’inici va ser irregular, però des que van canviar de tècnic, els jugadors referencials de la categoria van donar una passa endavant evident. Només han perdut un dels últims quinze partits de lliga, des de l’arribada de Claudio Barragán a la banqueta, i ara, igual que el Sabadell, acumulen vuit sense perdre. En l'última jornada van empatar al Nuevo Mirador davant de l'Algeciras, i com a locals només han caigut contra l'Antequera, el novembre. Els Fidel, Dioni, Manu Molina o Nacho Quintana lideren el conjunt alacantí. “Tenen jugadors amb unes trajectòries increïbles al futbol professional i que enguany han rendit també a un gran nivell. Tenen un punt més dominant en comparació a l’inici de la temporada. Amb el nou entrenador van trobar bons resultats ràpidament i això sempre ajuda que l’energia sigui positiva”, afegeix.
L'últim precedent, molt polèmic
El de dissabte serà el desè enfrontament entre sabadellencs i eldencs. El balanç fins ara no pot ser més igualat: tres de cada. Al Nuevo Pepico Amat, la igualtat també és màxima després de tres duels. El primer va finalitzar amb empat a 2, en la jornada inaugural de la 15-16, el segon, a la temporada següent, va ser l'escandalós 0-5, pocs dies després de destapar una trama per arreglar partits. L'últim antecedent és el famós i polèmic 1-0 del febrer de 2023, amb les declaracions de Miki Lladó denunciant suposades ajudes arbitrals a l'Eldense per la relació de la propietat d'aleshores amb la Federació. Ara, en una situació molt diferent per tots dos, un duel clau a la zona alta.