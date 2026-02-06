"L’esquí forma part de mi": Roger Barceló debuta a la Copa d’Europa

El sabadellenc Roger Barceló ha debutat a la Copa d'Europa d'esquí alpí en modalitat d'eslàlom a Baqueira Beret. "Era la primera carrera a nivell europeu que feia i vam decidir que l'estrena fos a casa", explica l'esquiador que ha pogut compartir experiència amb alguns dels millors del món. "Veure gent que competirà als Jocs és molt motivador per projectar fins on podràs arribar".
Amb només dinou anys, el Roger va aconseguir la 62a posició a la primera màniga a +4.27, però a la segona va caure. De fet, està entre els vint millors esquiadors de la seva edat. "Em quedo amb la part positiva d'haver pogut acabar-ne una i tinc encara més ganes de tornar a competir i buscar millors resultats".
Connectat amb la neu des dels quatre anys, el jove aposta 100% per l'esquí per convertir-se en un referent internacional. "L'esquí forma part de mi. D'aquí a poc temps, m'agradaria estar entre els millors del món, si puc, el primer!", afirma convençut que amb feina dura tot és possible. "De petit tenia moltes ganes i il·lusió, això és el que m'ha portat fins aquí".
És conscient que la rutina que porta no és la més habitual per a un noi de la seva edat, però aquesta situació no suposa cap barrera. "Representar el teu país en unes competicions tan importants és un somni per qualsevol, és un gran aprenentatge que et fa créixer molt de pressa. Estic viatjant, sumant experiències i sé que tot això em servirà d’alguna cosa a la vida".
Barceló admet que el seu esport no sempre és fàcil. "L’esquí és bastant injust perquè no tothom baixa amb les mateixes condicions. El que baixa primer té la pista perfecta i a partir del 70è està destrossada, que ara és el meu cas". Així i tot, entén perfectament quin és el seu paper, perquè tots els esportistes passen per aquesta etapa a l'inici.
La part mental, doncs, és transcendental per mantenir-se ferm davant les possibles adversitats. "No has de pensar si et lesionaràs, sinó que si ho fas, has de tornar més fort. Quan et veus en un llit d’hospital i no saps si podràs tornar a fer el que més t’agrada, això et marca molt", s'emociona el jove que va superar una malaltia de cor amb només quinze anys. La seva perseverança l'ha portat a debutar entre llegendes, però el Roger està convençut que vol convertir-se en una d'elles.