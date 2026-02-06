Veïns del nord de Sabadell: “El tren ens connecta més a la resta de la ciutat, tots hem guanyat”

Els FGC van arribar al nord de Sabadell fa pràcticament una dècada, el juliol de 2017, quan van finalitzar les obres per ampliar la línia Barcelona Vallès i s’inauguraven tres noves estacions: la Creu Alta, Sabadell del Nord i Sabadell Parc del Nord. Unes estacions que han viscut un creixement excepcional en viatges any rere any: si ho comparem amb xifres pre-pandèmia, Sabadell Parc del Nord ha crescut un 85%. Sabadell Nord, un 63,5% i, la Creu Alta, 52,4%. “El tren ens apropa i ens connecta més a Sabadell, en un moment arribem al Centre”, exposa la Laia Fuentes, veïna del barri de la Plana del Pintor. “Aparcar al barri és complicat a la nit, així que opto per baixar al Centre en FGC”, sosté.
Com ella, A Sabadell Parc del Nord, l’estació amb més creixement de viatgers, molts usuaris coincideixen a assenyalar que l’FGC ha ajudat a connectar millor una zona tradicionalment més allunyada del nucli urbà. “Abans semblava que visquéssim molt lluny de tot, ara estem a uns escassos sis minuts del Centre”, resumeix l’Antonio López, veí del barri.
Una percepció que comparteix en Jordi Martínez, veí del Torrent, que utilitza l’FGC cada dia per anar a treballar a Sant Cugat. “Abans hi anava en cotxe. Ara baixo caminant fins a l’estació i en mitja hora sóc a la feina”, relata. Segons ell, la freqüència de pas i la fiabilitat del servei han estat claus perquè molts veïns apostin pel tren. “Al principi hi havia gent molt reticent, però ara tots hem guanyat: universitaris, gent gran... i els nostres pisos s’han revaloritzat”, explica l’Esther López.
També ha canviat els hàbits de les famílies. La Marta Soler, mare de dos adolescents del nord de la ciutat, destaca que els seus fills utilitzen habitualment el tren per anar a activitats extraescolars o quedar amb amics al Centre. “Ens dona tranquil·litat perquè és ràpid i segur, i ells han guanyat autonomia”, explica.