FOTOS | La reforma de la ronda de Collsalarca avança en les primeres dues fases

La ronda de Collsalarca està vivint una profunda remodelació per part de l'Ajuntament de Sabadell. El consistori hi inverteix uns 6,3 milions d'euros i està previst que els treballs durin fins al primer trimestre de 2027, després d'un any i mig d'obres. Actualment, els operaris ja avancen entre les fases 1 i 2, ja que el projecte s'ha dividit en quatre fases per reduir les afectacions als veïns i a la mobilitat.
En aquests moments, s'està pavimentant de nou el tram central de la rambla de la ronda, entre els carrers de Vinhamala i la Llanera, i ja han començat els moviments de terres entre el carrer de la Llanera i el carrers del Lluçanes i Corones.
Un dels objectius de la reforma és pacificar l'entorn, amb la prohibició de circular-hi tràilers, les voreres s'ampliaran 30 centímetres que es reduiran de la calçada i s'implementaran passos de nivell elevats. A part, la velocitat estarà limitada a 30 km/h.
Una altra característica rellevant del projecte és que es plantaran 522 arbres nous, un centenar més dels que hi havia fins a l'inici de les obres. De les moreres predominants actualment es passarà a 13 espècies diferents, de manera que hi haurà molta més varietat, amb espècies adaptades al clima que requereixen poc manteniment i tenen un baix consum d'aigua, segons remarca l'Ajuntament. Part de la replantació general que es farà comportarà posar fi als escocells buits, amb arbres nous, alhora que es plantaran plantes arbustives.
Dintre de la fase 1 del projecte també s'adequa l'aparcament del carrer dels Clavells que, juntament amb un espai al parc del Nord permetrà guanyar 100 places per a vehicles. Durant la reforma s'inclouran altres elements com càmeres de seguretat, millores en l'enllumenat i nous jocs infantils a la plaça de Pau Trullà.
Les fases previstes del projecte són:
Fase 1: des del carrer de Vinhamala fins al carrer de la Llanera. També és quan s'adequarà l'aparcament del carrer dels Clavells.
Fase 2: des del carrer de la Llanera als carrers del Lluçanès i de Corones.
Fase 3: des del carrer de Corones fins a Arousa / Clavells.
Fase 4: des dels carrers d'Arousa i Clavells fins a l'avinguda de l'Alcalde Moix.
Fase 5: al carrer d'Arousa, entre la ronda de Collsalarca i el carrer del Ripollès.