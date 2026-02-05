El terrassenc Marc Armengol, nou conseller delegat del Banc Sabadell en substitució de César González-Bueno

El conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, deixarà les seves funcions a l'entitat previsiblement a partir del mes de maig i el substituirà el terrassenc Marc Armengol, que assumirà el càrrec de primer executiu del banc. El Consell d'Aministració del Sabadell ha acordat aquest dijous 5 de febrer proposar el nomenament d'Armengol i rellevar González-Bueno, el qual, "de comú acord" amb el banc, "han decidit que és el moment òptim per efectuar el relleu". Juntament amb el president, Josep Oliu, César González-Bueno és l'artífex de l'operació per salvar el Banc Sabadell de l'opa del BBVA, que només va aconseguir el 25,47% del capital.
Paral·lelament, el Consell d'Administració ha nomenat Carlos Ventura conseller director general de Negocis a Espanya. Afegeix Banca de Particulars a les seves responsabilitats actuals a Banca d'Empreses, Xarxa i Banca Privada, a més d'integrar-se al màxim òrgan de govern del banc com a conseller executiu. Jorge Rodríguez Maroto es manté com a director general de Particulars i com a membre del Comitè de Direcció, i reportarà a Carlos Ventura.
El president de l'entitat, Josep Oliu, ha posat en valor en un comunicat difós pel banc "els canvis que González-Bueno ha impulsat a l'organització, i que han portat l'equip a assolir diversos rècords històrics de resultats i a multiplicar per més de 12 vegades el valor de l'acció de Banc Sabadell en cinc anys, la revaloració més gran entre les empreses de l'IBEX en el període i la més alta també entre els bancs europeus".
Armengol, al Banc des del 2002
Marc Armengol es va incorporar a Banc Sabadell l'any 2002, i té una dilatada trajectòria en diferents rols de responsabilitat a les àrees de Tecnologia, Operacions i Estratègia, sempre vinculada a projectes de transformació.
A la primera etapa a Banc Sabadell Espanya, va dirigir diferents àmbits d'Operacions, de Tecnologia i la funció d'Organització, i va ser un perfil clau en les integracions que van transformar l'entitat després de múltiples adquisicions bancàries en el període que va culminar el 2014.
Posteriorment, es va traslladar als Estats Units, on, amb el rol de COO d'Amèrica & Xarxa Internacional de l'entitat, va liderar la compravenda i la integració d'entitats al mercat americà, així com la posada en marxa de la filial bancària de Banc Sabadell a Mèxic.
Més recentment, l'any 2018, es va instal·lar al Regne Unit on, com a membre del Comitè de Direcció i responsable d'Estratègia, va establir les bases per a la transformació que ha convertit TSB en un banc altament rendible.
El 2021, va ser nomenat Chief Operating Officer de Banc Sabadell, i membre del Comitè de Direcció, càrrec que va compaginar amb el de membre del Consell de TSB. El novembre del 2024, va ser nomenat conseller delegat de TSB, on ha millorat la posició competitiva de la filial britànica i ha incrementat la positiva contribució de la filial als resultats del Grup. Així mateix, Armengol va ser una peça clau en l'operació de venda de TSB a Banco Santander al Regne Unit.
Ara s'inicien els tràmits del relleu, que haurà de ser validat per la Junta d'Accionistes que l'entitat situa al maig i pel Banc Central Europeu.