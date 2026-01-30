Més de 50 empreses confirmades a la desena edició del SBD Fira PRO

Fira Sabadell tornarà a acollir del 25 al 28 de febrer el SBD Fira PRO: Formació i Treball, organitzada per l’Ajuntament de Sabadell amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, que enguany celebra el seu desè aniversari.
L’entrada serà gratuïta, però caldrà fer una inscripció prèvia i es pot realitzar des del web de l’esdeveniment. L’horari serà el següent: 25 de febrer, de 9 h a 14 h i de 16 h a 19 h; els dies 26 i 27 de febrer, de 9 h a 14 h, i el 28 de març, de 10 h a 14 h. La Fira està oberta a totes aquelles persones que hagin de triar estudis, que vulguin continuar estudiant per créixer professionalment o bé que estiguin buscant feina i vulguin presentar la seva candidatura a una empresa. Durant els quatre dies es programaran xerrades, demostracions d’oficis i activitats interactives per a vincular les professions amb la formació i la recerca de feina.
En el marc de la fira, una cinquantena d’empreses estaran en recerca de professionals i les persones que ho vulguin podran apropar-se a consultar les ofertes de feina que es presentaran i, fins i tot, entrevistar-se amb responsables de recursos humans de les diverses entitats. Avui, ja hi ha publicades una cinquantena d’ofertes, de tota mena, des de mecànic, a administradors, venedors i xòfers, entre altres. Els visitants podran presentar la seva candidatura in situ o també mitjançant el web oficial.
En el marc de la fira, hi ha organitzades xerrades de tota mena: per trobar feina, sectorials, d’orientació educativa i demostracions. Avui dia, ja hi ha confirmada l’assistència d’una trentena de centres educatius d’arreu del Vallès Occidental, que entre tots ofereixen fins a 400 opcions formatives, amb l’objectiu de mostrar als estands la seva oferta i orientar adults, joves i famílies sobre l’aprenentatge al llarg del cicle vital i professional.
Les propostes van dirigides a demandants d’ocupació, estudiants universitaris, escoles d’adults, batxillerat, formació professional, alumnes de 3r i 4t d’ESO i també a famílies.
En la darrera edició, celebrada el març del 2025, SBD Fira Pro va comptar amb més d’un centenar d’expositors, més de 300 activitats, més de 12.300 assistents i es van produir més de 700 contactes laborals.