La construcció d'habitatges a Sabadell frena el 2025 després d'anys de creixement

La construcció i rehabilitació d'habitatges a Sabadell va baixar el ritme el 2025 respecte l'any anterior després d'un 2024 particularment positiu per l'alta demanda i l'empenta dels fons europeus Next Generation, així com la dinàmica ascendent arrossegada des del 2019. El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC), va visar l'any passat la meitat de metres quadrats de superfície que el 2024; i cau tant l'obra nova com la reforma i la rehabilitació.
Concretament, el nombre d'habitatges que es van visar l'any passat va ser de 491, un 33,7% menys respecte l'any anterior, quan van ser 741. L'estudi que fa el COAC és sobre els projectes d'execució que s'han de visar obligatòriament per poder iniciar obres de nova planta i intervencions en edificis existents, incloent projectes grans de reforma i rehabilitació. Obres, per tant, que s'estan duent a terme i acabaran properament.
En total, el 2025 es van visar 114 expedients (-17,4% vs 2024 -138–), que incloïen una superfície visada de 89.988 metres quadrats, un 50,2% menys que l'any anterior (180.587). Xifres lluny també de fa dos anys, amb 126.430 metres quadrats de superfície visada el 2023. En superfície visada, la realitat de Sabadell és diferent al conjunt de Catalunya, que també va registrar un descens, menys accentuat (-4,3%), empesa per les dades de la demarcació de Barcelona, on la caiguda és del 16,75%.
Conjunt de Catalunya
Els habitatges de nova creació visats a Catalunya van caure un 7,5% anual durant el 2025, fins als 16.128 immobles, un descens després del repunt del 2024, quan es van visar grans promocions d’habitatge de protecció oficial, segons les dades publicades aquest gener pel Col·legi d'Arquitectes. Aquest exercici ha estat marcat per l’alentiment de l’edificació a la demarcació de Barcelona i, especialment, a la capital catalana que ha experimentat una davallada de gairebé el 40%, amb 9.465 habitatges visats.
“Hi ha molta voluntat política i estan incrementant instruments, però el visat d’habitatges de promoció privada encara no remunta. El 2024 vam tenir la millor dada dels darrers 10 anys i ens situem amb 16.000 amb tendència positiva, però lluny d’aquests objectius polítics”, va dir la directora general del COAC, Sònia Oliveras, durant la presentació dels resultats. Tot i això, el degà del Col·legi d’Arquitectes, Guim Costa, es va mostrar optimista i remarca que els objectius Govern de construir 50.000 habitatges fins al 2030 i d’impulsar-ne 210.000 de col·laboració público-privada es plasmaran amb més moviment al sector properament. “Molts dels problemes que tenim es resoldran inundant el mercat d’oferta”, va afirmar Costa. A Sabadell, Vimusa va començar a finals de l'any passat la construcció de 108 habitatges de lloguer assequible a Can Gambús.
El degà va valorar que la classe política "està posant remei i intentant posar solucions" a l'emergència habitacional. De resultes d'aquests canvis, els promotors i constructors estan "animats" perquè "hi ha un calendari, uns pressupostos, seguretat jurídica i financera que permetrà en els propers anys incrementar els habitatges". En total, el Col·legi d'Arquitectes considera que es necessiten 300.000 habitatges en els propers anys per fer front al creixement sostingut de població.