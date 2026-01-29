El dard de l'alcalde de Terrassa al govern de Sabadell: “Si no ets del partit que governa, tens la llibertat de parlar”

L’actualització del Pla de Rodalies 2020-2030 presentada aquesta setmana ha deixat fora la futura estació de passatgers de Terrassa Oest, al sector de Can Boada, que passa a tenir únicament un "ús tècnic". Això implica que la infraestructura no disposarà d’andanes ni accés per a viatgers i quedarà destinada a funcions internes del servei ferroviari, com l’estacionament o la regulació de trens. El canvi ha generat una forta reacció a l’Ajuntament de Terrassa, ja que en els plans anteriors —tant el 2008-2014 com el primer document del 2020-2030— aquesta estació figurava com una parada oberta a passatgers i considerada estratègica per a la mobilitat de la ciutat i del conjunt del Vallès.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha expressat la seva sorpresa i indignació pel fet que el consistori no hagi rebut cap comunicació oficial sobre aquesta modificació i se n’hagi assabentat "consultant el document per internet". En una entrevista a Rac1, s'ha mostrat crític amb els ajuntaments liderats pel PSC per la manca de reacció, davant de la pregunta feta pel col·laborador Pere Mas: "Sou, juntament amb Badalona, l'única ciutat de més de 200.000 habitants que no està controlada pel PSC –hi lidera Tot per Terrassa–. Creus que hi ha alguna relació causa-efecte entre aquest descontentament que mostreu i que no sigueu un govern socialista?", preguntava Mas a l'alcalde de Terrassa. La resposta de Ballart, però, ha estat clara: "No ens agradaria pensar que això fos així ni que es fessin distincions entre ciutats. A Sabadell hi ha una situació semblant amb l'estació de Can Llong, que no l'hem vist en els documents. L'única diferència és que si no ets del partit que governa tens la llibertat de sortit públicament i explicar les coses que creus que s'han d'explicar de la manera més objectiva possible". Des del Departament de Territori, per la seva banda, confirmen que l'estació de Can Llong està inclosa en fase d'estudi.
Ballart ha recordat que l’estació de Terrassa Oest és una reivindicació històrica, que el projecte havia avançat amb la publicació de l’estudi informatiu el 2021 i que, fins i tot, l’any 2023 la ministra de Transports d’aleshores va assegurar que estaria enllestida el 2025, cosa que no ha passat. Davant aquest escenari, el govern municipal reclama explicacions urgents al Ministeri de Transports i exigeix que el pla es rectifiqui per tornar a incloure l’estació com a infraestructura per a passatgers, denunciant el que considera un greuge i una falta de respecte cap a la ciutat.