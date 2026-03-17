Sabadell

Sabadell rep el Premi de l’Aigua 2026 per la seva aposta per la resiliència hídrica

L'entitat ha volgut reconéixer el projecte ‘Sabadell Aigua Circular’

  • Lluís Jordan i Sílvia Garcia han recollit el reconeixement -
Publicat el 17 de març de 2026 a les 20:17

Sabadell ha estat distingida amb el Premi de l’Aigua 2026, un reconeixement que atorga cada any l’Associació Catalana d'Amics de l'Aigua (ACAA) en el marc del Dia Mundial de l’Aigua. L’entitat ha valorat el compromís de l’Ajuntament i d’Aigües Sabadell "per avançar cap a un model més eficient i resilient mitjançant el projecte ‘Sabadell Aigua Circular’".

El guardó s’ha entregat aquest dimarts al vespre en un acte celebrat a la sala d’actes del Col·legi d'Enginyers Civils de Catalunya, a Barcelona, presidit per Xavier Latorre. En representació de la ciutat han recollit el premi Sílvia Garcia, regidora de Transició Ecològica, i Lluís Jordan, director general d’Aigües Sabadell.

Un model basat en l’aigua freàtica i la regenerada

‘Sabadell Aigua Circular’ planteja una transformació del sistema municipal per reduir la dependència de l’aigua potable i garantir el subministrament en un context de sequera estructural. El projecte se centra en dos grans eixos: potenciar l’ús dels recursos freàtics de la ciutat i augmentar els usos directes de l’aigua regenerada. L’objectiu és substituir fins al 20% del consum anual d’aigua de Sabadell per fonts alternatives.

El reconeixement arriba en un moment de fort debat sobre la gestió hídrica a Catalunya i referma la voluntat del consistori i de la companyia d’avançar cap a un model més sostenible. No és la primera vegada que Aigües Sabadell rep aquest premi: ja va ser distingida el 2018 pel programa EDUCASSA i el 2022 pel projecte de col·laboració público-privada Biotop.

 

