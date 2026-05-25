Calma tensa a l'Escola d'Enginyeria de la UAB després d'un conat de revolta d'un grup d'estudiants

El final de curs es presenta mogut a l'Escola d'Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Les últimes reunions han permès rebaixar l'escalada de tensió viscuda fa una setmana, quan un grup d'estudiants de l'assemblea es va tancar a una de les parts de l'edifici, l'espina Q6, per evidenciar el seu malestar. El grup va ocupar una de les ales de les instal·lacions la nit de dilluns a dimarts passat, un fet que va impedir el funcionament habitual de les classes en el laboratori l'endemà. Després d'haver suspès una de les activitats, la normalitat va tornar a l'espai, obrint un període de diàleg. Les parts s'insten a continuar conversant per millorar les dinàmiques en el centre.
El principal punt de conflicte va ser la possibilitat de l'assemblea de disposar d'un espai propi de trobada. "Igual que tenen totes les altres facultats, nosaltres també exigim aquest local on les alumnes ens puguem organitzar per resoldre les problemàtiques amb les quals convivim diàriament", han expressat en un comunicat. Fonts de la direcció de l'escola celebren que, després de l'acció impulsada fa uns dies, la qüestió s'hagi reencaminat per la via institucional. Després d'un estira-i-arronsa, van traslladar una sèrie de peticions relacionades amb aspectes de funcionament del centre. Sobre la taula, reivindicacions com un ús més elevat del català en l'àmbit docent i altres dinàmiques internes, com la gestió de les pràctiques amb empreses vinculades a Israel. Especialment, però, la demanda d'una aula oberta que serveixi com a lloc de trobada ha estat el gran punt de confrontació. "L'Escola d'Enginyeria és una facultat extremadament hostil per a totes les minories", consideren des de l'assemblea.
Les veus de l'equip directiu consultades remarquen que els alumnes ja tenen un local del Consell d'Estudiants, d'uns 25 metres quadrats, a més de la cantina de la cafeteria, d'ús no acadèmic. El col·lectiu, però, reclama noves opcions. El grup va enviar diversos correus explicant la situació viscuda fa uns dies, que ha generat divisió en l'estudiantat. Molts, sorpresos amb la mobilització en un entorn habitualment tranquil, no donen suport al posicionament i aposten per buscar solucions sense moviments d'esquena a la institució. Alguns punts de discrepància hauran d'escalar a altres instàncies de la UAB, tot i que les postures s'han acostat. Ara, la voluntat de la direcció és mantenir les converses, tot i que deixen clar que ja hi ha espais suficients per als universitaris. L'escenari és de calma tensa a les portes d'un tram final de curs decisiu.