Retrobar-se amb el professor d'EGB mig segle després: "Va ser un referent que ens va marcar molt"

“Es comportaven com nens amb el professor”. Així resumeix
Laureano Sánchez, mestre a Sabadell durant els anys setanta, la trobada inesperada que va viure fa pocs dies a Lleida amb gairebé una vintena d’antics alumnes a qui no veia des de feia anys. Alguns exalumnes van contactar entre ells fins que van decidir organitzar una trobada sorpresa amb qui havia estat el seu professor durant la dècada dels anys 70 a l'antiga escola Alcalde Marcet, l'actual Tarlatana, de Can Puiggener. " Vam voler celebrar els 50 anys del final de l'EGB de la promoció i volíem que hi fos, perquè ens va marcar molt“, explica Carlos Martínez, exalumne i promotor de la trobada. "Jo no sabia res d'això, però m'emociona veure que encara pensen en mi", diu Laureano Sánchez.
Jubilat i amb 82 anys, l'exprofessor assegura que "
no esperava una sorpresa així" després de tants anys. “A aquestes criatures les vam anar educant també en valors, no només en continguts. I sembla que alguna cosa devia sembrar, perquè ara n'he collit els fruits”, apunta. La trobada es va fer a Lleida – on viu des del 1980 per motius familiars–, coincidint amb les festes de la ciutat i hi havia antics alumnes arribats de diferents punts de l’Estat: “Alguns eren a Galícia, altres a Tossa de Mar… però es van reunir molts aquí per veure'm”. Durant la trobada hi va haver discursos, regals i un petit llibret amb fotografies i dedicatòries personals. “ Va ser un dia molt emocionant i sorprenent”, recorden, tant Laureano Sánchez com Carlos Martínez. "Alguna llàgrima es va escapar...", confessen. "Va sortir tot molt bé i és molt poc usual que passi una cosa així després de tants anys. Em fa estar molt orgullós de la meva tasca", subratlla Laureano.
Els exalumnes amb el seu extutor Laureano Sánchez
El mestre explica que molts d’aquells alumnes provenien d’"entorns molt humils" i que
la relació amb les famílies va ser clau durant aquells anys. “Parlava molt amb elles i algunes vegades vam aconseguir arreglar assumptes bastant grossos. Crec que això va fer que la vida familiar dels joves millorés una mica”. Per això, els alumnes en tenen un gran record: " Ens va marcar molt a tots. Tenia unes idees innovadores i molt clares i va ajudar molt a un barri com el de Can Puiggener", recorda Martínez. Laureano, però, té clar quina és la clau de l'èxit: “Em deien que feia les coses diferents, però tinc clar que el mestre no pot ser només algú que ensenya continguts. Ha de ser una persona referent, algú a qui els alumnes puguin explicar què els passa”. De segur, doncs, que per als exalumnes que el van anar a veure ho va ser.