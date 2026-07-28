"Amb la calor i les vacances, hem de trobar activitats perquè s'entretingui"

Els patis d'escoles de Sabadell s'obren durant tot l'estiu per a què els infants tinguin un espai més de lleure. Amb monitoratge i activitats dirigides, fins a onze centres de la ciutat s'han adherit enguany a una iniciativa que acull desenes de persones cada setmana. Els patis obren de dimecres a diumenge amb un horari que va de les 18:30 h fins a les 21 h. Parlem amb dues famílies i una monitora sobre aquest projecte:
La iniciativa dels patis oberts s’ha convertit en una gran eina per als més petits. “Ho vam trobar per casualitat. Un dia, passejant, vam veure el pati obert i vam decidir entrar. Hi hem vingut diverses vegades ja perquè està molt bé”, afirma la Estefanía, que va amb el seu fill Saúl i també els seus nebots. La família, que s’ha mudat fa poc a Sabadell i encara s’està adaptant a la ciutat, celebra la iniciativa. “És una bona opció per poder jugar ara que fa calor i no hi ha moltes coses a fer”, apunta. A més, el seu fill Saúl és força actiu i ha provat gairebé totes les activitats. “Ha jugat a bàsquet, amb les manualitats, els malabars, una mica de tot, realment”, assegura.
També és habitual en els patis la Dània Pascual i el seu fill Francesc, que fa bàsquet a l’escola Pia i aprofita les vacances per no deixar de practicar el seu esport preferit. “Ell sempre juga a bàsquet. Alguns amics venen sovint, però si ha de fer cistelles ell sol tampoc li importa”, diu. Des que va començar la iniciativa, la família ha visitat en nombroses ocasions aquests espais oberts per poder sortir de casa i gaudir. “Anem fent activitats. També ens agrada anar a la piscina, per exemple. Ara, amb la calor i el temps que tenen és important que puguin trobar distraccions. Em sembla una molt bona iniciativa i, mentre a ell li vingui de gust, continuarem venint”, assevera Pascual.
“Molts nens ja venen sols, alguns amb el seu grup d’amics, però es relacionen entre tots. Normalment, hi ha entre quinze i vint menors”, relata la Lucía Torres, una de les monitores del pati de l’escola Catalunya. Torres afirma que des que va acabar el Mundial l’afluència ha crescut força i alguns dels infants s’han convertit en habituals. El que més triomfa, com a mínim en el seu centre, són els esports. “El futbol i el bàsquet és el que més. N’hi ha molts que fan el que volen i altres que venen amb nosaltres”, diu. Entre els més petits també n’hi ha molts que volen pintar. “Tenim preparada una taula perquè facin dibuixos”, aclareix.