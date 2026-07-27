Allotjar-se en un hotel o un altre establiment turístic de Sabadell podria ser una mica més car en el futur. El ple municipal ha fet aquest dilluns el primer pas per implantar un recàrrec sobre l'impost d'estades en establiments turístics amb l'aprovació provisional de l'ordenança fiscal que ho regula. És el tràmit necessari per poder aplicar aquest suplement, previst per la legislació catalana. La normativa permet als municipis establir un recàrrec propi sobre l'impost que paguen els visitants quan s'allotgen en establiments turístics situats al terme municipal. Per fer-ho, els ajuntaments han d'aprovar la corresponent ordenança fiscal i formalitzar un conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya, que serà l'encarregada de gestionar-ne la recaptació.
Segons ha explicat el govern municipal, els recursos obtinguts amb aquest recàrrec es destinen a contribuir al finançament de serveis públics que assumeixen una major càrrega per l'activitat turística. "L'impost ha de contribuir a sufragar l’augment de les despeses municipals per la prestació de serveis públics com ara la seguretat, la neteja viària o el transport públic", exposa el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez. Seria el primer dels requisits per a la creació de la taxa. Un recàrrec que doblaria el preu de la taxa: si ara es paga poc més d'un euro de taxa per persona i nit, el recàrrec faria escalar el preu a dos euros, aproximadament. Un impost que sumaria a les arques municipals entre 480.000 i 600.000 euros anuals.
Segons les darreres dades disponibles, Sabadell disposa de set hotels i cinc hostals i pensions, que sumen entre totes 1.356 places d'allotjament, de les quals 1.279 corresponen a hotels i 77 a hostals i pensions. A banda, enguany s'ha inaugurat un nou establiment hoteler a la ciutat. La major part de l'oferta hotelera es concentra en establiments de tres i quatre estrelles, que sumen 691 i 554 places, respectivament. A banda, Sabadell compta amb 68 habitatges d'ús turístic (HUT), que ofereixen 374 places.
La mesura s'ha aprovat amb la votació del govern (PSC) i el suport de Junts per Sabadell i ERC i l'abstenció de la Crida, Sabadell En Comú Podem i el regidor no adscrit. Entre les crítiques dels grups que hi han votat en contra, des de l'oposició assenyalen que "no està justificat" i que podria repercutir sobre la competitivitat dels establiments turístics de Sabadell. També han assenyalat la pressió fiscal sobre l'activitat econòmica.