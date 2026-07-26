“Estem lluitant molt pel català”, remarca Maria Rosa Puig, membre de la Taula Sabadellenca per la Llengua Catalana, de la qual formen part la Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural, l’Associació Llengua i República, l’Assemblea Nacional Catalana i el Consell Local del Consell de la República. I lluiten, diuen, perquè consideren que “el català ha perdut centralitat i utilitat social en nombrosos àmbits de la vida quotidiana”. Remarquen que aquesta situació es produeix en múltiples sectors i creuen que s’ha d’actuar, amb la mirada posada tant en el paper de la ciutadania com de les administracions públiques.
Puig denuncia que, tot i la pressió social i encara que hi hagi lleis, “si no es posen sancions no es compleixen”. La sabadellenca assenyala la retolació dels establiments i l’atenció al públic, que haurien de ser almenys en català, com un dels primers cavalls de batalla de la Taula. “És una normativa i no es compleix”, assegura. Hi coincideix el president d’Òmnium Cultural a Sabadell, Xavier Guerrero, que assenyala que “qui ha de fer alguna cosa som els catalanoparlants; ens ho hem de treballar i no canviar d’idioma”. I posa un exemple: “l’altre dia vaig veure una dependenta parlant en català; va arribar una noia negra i se li va dirigir en castellà. Ella li va respondre en català, però la dependenta mantenia el castellà”. Guerrero assenyala que “pots viure perfectament en castellà les 24 hores del dia però, en canvi, no pots fer-ho en català”. Creu que la feina a fer “és una tasca nostra, de les persones, del dia a dia”. Xavier Guerrero creu que cal aconseguir que la població senti que l’ús del català és útil i que li pot anar bé per conviure i créixer professionalment.
Un dels focus on centren la seva atenció les entitats és en la retolació dels comerços. Els establiments han de tenir el rètol exterior i la informació fixa interior i exterior almenys en català, així com les llistes de preus i de serveis. “És una normativa i no es compleix”, insisteix Maria Rosa Puig. Hi afegeix l’atenció al públic, perquè les persones que treballen de cara al públic han de poder entendre el català. Un dels punts on des de la Taula Sabadellenca subratllen que s’ha d’insistir és en l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Despatx Lluch.
Propostes concretes
La Taula Sabadellenca per la Llengua Catalana ha escrit una sèrie de propostes concretes per millorar la presència del català. En línies generals, aposten perquè sigui una llengua útil i necessària en tots els àmbits de la vida social; ampliar els cursos de català, les parelles lingüístiques, els grups de conversa, etc.; promoure el manteniment del català per part dels catalanoparlants i garantir el compliment efectiu dels drets lingüístics, instant les administracions a vetllar perquè la ciutadania pugui ser atesa en català en qualsevol servei públic o activitat subjecta a la normativa lingüística. També reclamen que les institucions tinguin un “paper exemplar” en l’ús de la llengua; prestigiar l’idioma i fomentar-ne la presència en els àmbits digital i audiovisual, entre altres.