Sant Feliu referma el seu lloc al calendari festiu de Sabadell

La plaça de Sant Roc ha viscut aquest dissabte una de les imatges més esperades de les Festes de Sant Feliu. L'entrada triomfal del Lleó de Sabadell des de l'interior de l'Ajuntament fins a la plaça ha deixat desenes d'infants completament embadalits davant una de les figures més emblemàtiques del patrimoni festiu de la ciutat. L'acte ha estat un dels moments culminants d'una jornada marcada pel lluïment del bestiari, la participació de les colles convidades (amb una especial presència del grup de la colla Capitonis Durii de Zamora) i l'ambient familiar que ha omplert el centre de Sabadell.
Les Festes de Sant Feliu, impulsades per l'Associació d'Amics EnCultura't, continuen reivindicant els orígens de l'antiga Festa Major de la ciutat i, any rere any, guanyen presència amb una programació que combina cultura popular, música i activitats obertes a tots els públics.
Per a Anna Costa, membre d'EnCultura't, l'evolució de la celebració és més que evident. "Des del temps que porto a l'entitat veig que hi ha hagut una evolució molt bona. És una festa que torna a arrelar a la ciutat i això es veu amb la quantitat de gent que hi participa, sobretot famílies que viuen la festa, segueixen les nostres figures, en saben els noms i s'interessen pel que fem", explica. Costa considera que la recuperació de Sant Feliu "s'ha anat consolidant cada vegada més" malgrat que tradicionalment es pensava que les dates d'estiu podien dificultar l'assistència de públic.
Precisament, destaca que un dels aspectes més il·lusionants és veure la implicació dels més petits. "El que més m'agrada és veure tanta canalla, perquè realment són el futur de la cultura popular. Quan durant una cercavila interactues amb els infants, quan obres els assajos o organitzes activitats pensades per al municipi, fas que cada vegada s'interessin més i que acabin sentint aquestes figures com a seves", afirma.
Costa també subratlla que la festa ha deixat de ser exclusivament una mostra d'imatgeria festiva. "Cada vegada és més variada. No només hi ha cercaviles, sinó també dansa, activitats musicals o sessions de DJ. Intentem que tothom s'hi senti representat." En aquest sentit, celebra la presència dels Capitonis Durii, arribats des de Zamora: "Han fet un viatge molt llarg per ser aquí i estem molt contents de poder-los tenir com a convidats d'honor."
També membre de l'entitat, en Rafa Reyes fa una valoració molt positiva de la feina feta durant els últims dies. Tot i lamentar que finalment no s'hagin pogut celebrar els actes amb foc previstos, remarca l'esforç col·lectiu que hi ha al darrere. "Hi ha molt treball, molts mesos parlant amb Bombers, amb l'Ajuntament, organitzant els talls de carrers i tota la logística. El foc no s'ha pogut fer, però avui hem gaudit molt i esperem que el temps ens continuï respectant", recalca.
Reyes, que fa només un mes i mig que forma part de l'entitat, defensa que la recuperació de Sant Feliu és plenament compatible amb l'actual Festa Major: "Crec que es poden mantenir totes dues. Hem de mirar cap enrere, però també cap endavant. No està malament recordar d'on venim i cap a on anem".
La seva incorporació a EnCultura't va néixer, precisament, gràcies als seus fills. "La meva dona i jo tenim tres nens i el gran és un apassionat de les bèsties. Som de Cerdanyola i vam estar mirant diferents colles. La de Sabadell va ser la que més ens va agradar pel respecte amb què tracten la festa i el bestiari." Per això, no dubta a animar qualsevol persona que tingui curiositat a sumar-s'hi: "Que entri!".
Entre el públic, moltes famílies repetien experiència. És el cas de Sergi De Dios, que va descobrir la festa gairebé per casualitat. "Fa dos anys passejàvem amb la meva filla i ens vam trobar totes les figures al carrer. Ens vam quedar a veure què passava i, quan vaig descobrir que era una entitat que estava recuperant les antigues festes de Sant Feliu, vam decidir tornar. Des d'aleshores no ens ho perdem perquè a la meva filla li encanten els animals de la ciutat", detalla.
De Dios considera que iniciatives com aquesta són essencials per preservar la memòria col·lectiva: "Sempre que hi hagi una entitat disposada a recuperar la història d'una ciutat és una bona notícia. La Festa Major actual ja està molt consolidada, però aquestes festes permeten recordar d'on venim i celebrar un patrimoni cultural que forma part de Sabadell. Tant de bo continuï durant molts anys."
FOTOS DE DAVID CHAO: