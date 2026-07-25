"S'està donant molta més importància al cartell de Barraques de la que realment té"

La polèmica generada pel cartell de les Barraques de la Festa Major ha traspassat l'àmbit polític i ha arribat al carrer. Des del Diari hem parlat amb diversos sabadellencs per descobrir què en pensen de la controvèrsia oberta entre els organitzadors i el Govern municipal.
Marta Ferrández considera que s'ha convertit en una polèmica desmesurada. "Potser hi ha gent a qui el cartell no li agrada, però s'està donant molta més importància al tema de la que realment té. Com més conflicte es crea, més gran es fa la polèmica", afirma. En la seva opinió, no té sentit que l'Ajuntament sigui "tan estricte" ni el disseny tan crític quan històricament s'ha donat espai a les Barraques i a altres activitats alternatives durant la Festa Major.
Una altra enquestada, Mariona Figueras, comparteix aquesta lectura i creu que el debat està fortament condicionat pel context polític. "Tot acaba sent polític. Amb les eleccions tan a prop, qualsevol cosa serveix per atacar els altres", assegura. Al seu parer, "s'hauria de despolititzar una mica tot aquest tema, perquè al final estem parlant de la Festa Major de Sabadell". També considera que la figura del Llaminer ha acabat convertint-se en el centre de la discussió i una diana per atacar quan "només és un element més del Nadal".
Una visió diferent és la que aporta Fermí Fernández. Tot i entendre la crítica formulada pel Govern municipal, creu que la controvèrsia evidencia una manca de control previ. "Entenc perfectament que l'Ajuntament pugui criticar el cartell, però el que no entenc és que no hi hagi hagut un procés de validació abans que es fes públic", afirma. En aquest sentit, recorda que el consistori finança les Barraques i considera que "una cosa va lligada a l'altra". Per això, sosté que resulta contradictori desvincular-se ara del cartell: "Aquesta feina s'hauria d'haver fet abans que esclatés la polèmica, no després".