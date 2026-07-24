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Dues persones ferides, una crítica i una greu, en un xoc frontal entre dos vehicles

Sabadell

L'accident s'ha produït a la carretera de Matadepera

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Publicat el 24 de juliol de 2026 a les 09:22
Actualitzat el 24 de juliol de 2026 a les 09:33

Dues persones han resultat ferides de gravetat aquest divendres al matí en un xoc frontal entre dos turismes a la carretera de Matadepera. El sinistre ha obligat a desplegar un ampli dispositiu d'emergències, amb tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques, un comandament operatiu conjunt i efectius dels Bombers de la Generalitat.

Segons la informació facilitada pel SEM, una de les víctimes ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que la segona persona ferida ha ingressat en estat greu a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa.

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