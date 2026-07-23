Sabadell en Comú Podem demana preservar el fons històric del Mercat de Campoamor, que aviat serà història

Sabadell En Comú Podem ha reclamat al govern municipal que garanteixi la conservació del fons històric i documental del Mercat de Campoamor, per a evitar que es perdi un arxiu que considera de gran valor per a la memòria dels barris del sud de la ciutat. Un mercat que aviat serà història: ja han començat les feines per a enderrocar l'equipament i alçar un nou edifici amb un supermercat, parades, espai per a entitats i un pàrquing. Un equipament que aviat serà realitat, segons les previsions.
Des d'En Comú Podem, que han defensat durant anys el projecte del Mercat de Campoamor, consideren positiu que la renovació del mercat faci un pas endavant i reivindiquen que el futur equipament preservi la seva funció comercial i reforci el seu paper social. La regidora Alejandra Sandoval, també veïna de Campoamor, defensa que el nou mercat ha de continuar exercint una funció de "dinamització i centralitat comunitària", preservant alhora l'activitat comercial, una de les principals demandes del veïnat. Més enllà de la transformació urbanística, els Comuns posen el focus en el material que encara es conserva a l'interior de l'edifici. Segons explica Sandoval, el mercat acull un local amb documentació, fotografies i altres materials recopilats durant dècades per l'antiga Associació de Comerciants, que recullen la història del comerç de proximitat i l'evolució dels barris de Campoamor i Espronceda.
Per aquest motiu, Joan Mena, portaveu del grup municipal reclama al govern que custodïi aquest fons documental i que estudiï la seva cessió a l'Arxiu Històric de Sabadell. Alhora, planteja que el material pugui servir per crear, conjuntament amb les entitats del sud, "un espai de memòria dins del futur mercat dedicat a la història del comerç local".