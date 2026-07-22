El val escolar injectarà un milió i mig d’euros a les famílies de Sabadell: consulta tots els comerços on bescanviar-lo

La quarta edició del val escolar de la Generalitat ja està en marxa. Per al curs 2026-2027, les famílies amb alumnes de primària i ESO escolaritzats en centres públics o concertats rebran un ajut de 60 euros per alumne, dividit en dos vals de 30 euros, que enguany s’entregaran exclusivament en format digital.
Tenint en compte les dades de matriculació, es calcula que el val arribarà a uns 24.000 alumnes de primària i secundària de la ciutat de Sabadell. Això representa una mobilització al voltant dels 1,5 milions d’euros en el comerç i els centres educatius sabadellencs. A escala catalana, la dotació torna a ser de 50 milions d’euros i, en l’edició anterior, el programa va arribar a més de 700.000 alumnes.
Els primers moviments ja es noten als comerços especialitzats del municipi. La directora d’Abacus Sabadell, Sarah Casablancas, explica que la campanya comença gairebé quan acaba el curs escolar. “La feina arrenca al juny. Ara ja ho hem començat a notar, però l’última setmana d’agost i la primera de setembre són les més fortes. Hi ha cues i molta activitat”, assegura. “Hi ha famílies molt previsores i d’altres que venen gairebé a última hora. Està molt repartit”, afirma.
Quant es gasten les famílies en el material escolar?
Segons la responsable de l’establiment, els 60 euros del val alleugereixen la despesa, però habitualment no cobreixen el cost total de la tornada a l’escola. “En un alumne de primària, la despesa acostuma a rondar els 75 o 80 euros, mentre que a secundària, entre llibres de text i material, és habitual arribar als 150 o 160 euros”, detalla. Valora la bona rebuda del programa: “Agrada perquè arriba tant a alumnes de l’escola pública com de la concertada”.
L’experiència dels darrers cursos també demostra el pes dels grans establiments especialitzats. Precisament, en l’edició passada del programa, Abacus va ser, amb diferència, l’empresa que va concentrar més import dels vals escolars a Catalunya, amb més de 8,4 milions d’euros liquidats, molt per davant de la resta de comerços adherits. Les dades de la Generalitat també mostren una consolidació del programa. El curs passat, el val escolar va arribar a 782.788 alumnes. I el 91,9% dels beneficiaris el van utilitzar; un índex fins i tot més alt que el de l’any anterior, quan arribava a més estudiants per factors de natalitat.
Aquí pots bescanviar el val escolar a Sabadell
Llibreria Yoli
Escola Sant Nicolau
Jugalia
La Llar del Llibre
Llibreria Carrasco
Papereria Can Deu
Papereria Paes
Escola Bertran
Kipling
Bureau Vallée
Figuerola Belles Arts
Jaume Viladoms
Escola Estel
Folder Papelerias
Petit
Wala
Llibreria Ivai
Escola Serra
Drim
Mala Peça Llibreria
Ramar 2
Impremta Papereria Figuerola
Claret
Ramar 1
Hermex Ibèrica
El Corte Inglés
Casa del Llibre
Minikidz
Escola Pia de Sabadell
Papeleria 2000
Escolàpies Sabadell
Abacus
Joguines Cal Bayó
AFA Font Rosella
Juguettos
Esclat (Brutau)
Esclat (Margenat)
Petit Travel
Col·legi Sagrada Família
Petit Librerio
El Cau Errant
Col·legi Tarrés
La Llibreria de l'Estudiant
Casa Vilalta