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El val escolar injectarà un milió i mig d’euros a les famílies de Sabadell: consulta tots els comerços on bescanviar-lo

Sabadell

L'ajut de 60 euros alleugereix una despesa que les famílies situen entre els 80 euros a primària i els 160 euros a secundària

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  • Una família comprant material escolar
Publicat el 22 de juliol de 2026 a les 17:15
Actualitzat el 22 de juliol de 2026 a les 17:22

La quarta edició del val escolar de la Generalitat ja està en marxa. Per al curs 2026-2027, les famílies amb alumnes de primària i ESO escolaritzats en centres públics o concertats rebran un ajut de 60 euros per alumne, dividit en dos vals de 30 euros, que enguany s’entregaran exclusivament en format digital.

Tenint en compte les dades de matriculació, es calcula que el val arribarà a uns 24.000 alumnes de primària i secundària de la ciutat de Sabadell. Això representa una mobilització al voltant dels 1,5 milions d’euros en el comerç i els centres educatius sabadellencs. A escala catalana, la dotació torna a ser de 50 milions d’euros i, en l’edició anterior, el programa va arribar a més de 700.000 alumnes. 

Els primers moviments ja es noten als comerços especialitzats del municipi. La directora d’Abacus Sabadell, Sarah Casablancas, explica que la campanya comença gairebé quan acaba el curs escolar. “La feina arrenca al juny. Ara ja ho hem començat a notar, però l’última setmana d’agost i la primera de setembre són les més fortes. Hi ha cues i molta activitat”, assegura. “Hi ha famílies molt previsores i d’altres que venen gairebé a última hora. Està molt repartit”, afirma. 

Quant es gasten les famílies en el material escolar?

Segons la responsable de l’establiment, els 60 euros del val alleugereixen la despesa, però habitualment no cobreixen el cost total de la tornada a l’escola. “En un alumne de primària, la despesa acostuma a rondar els 75 o 80 euros, mentre que a secundària, entre llibres de text i material, és habitual arribar als 150 o 160 euros”, detalla. Valora la bona rebuda del programa:  “Agrada perquè arriba tant a alumnes de l’escola pública com de la concertada”.

  • Una família comprant material escolar

L’experiència dels darrers cursos també demostra el pes dels grans establiments especialitzats. Precisament, en l’edició passada del programa, Abacus va ser, amb diferència, l’empresa que va concentrar més import dels vals escolars a Catalunya, amb més de 8,4 milions d’euros liquidats, molt per davant de la resta de comerços adherits. Les dades de la Generalitat també mostren una consolidació del programa. El curs passat, el val escolar va arribar a 782.788 alumnes. I el 91,9% dels beneficiaris el van utilitzar; un índex fins i tot més alt que el de  l’any anterior, quan arribava a més estudiants per factors de natalitat.

Aquí pots bescanviar el val escolar a Sabadell

Llibreria Yoli

Escola Sant Nicolau

Jugalia

La Llar del Llibre

Llibreria Carrasco

Papereria Can Deu

Papereria Paes

Escola Bertran

Kipling

Bureau Vallée

Figuerola Belles Arts

Jaume Viladoms

Escola Estel

Folder Papelerias

Petit

Wala

Llibreria Ivai

Escola Serra

Drim

Mala Peça Llibreria

Ramar 2

Impremta Papereria Figuerola

Claret

Ramar 1

Hermex Ibèrica

El Corte Inglés

Casa del Llibre

Minikidz

Escola Pia de Sabadell

Papeleria 2000

Escolàpies Sabadell

Abacus

Joguines Cal Bayó

AFA Font Rosella

Juguettos

Esclat (Brutau)

Esclat (Margenat)

Petit Travel

Col·legi Sagrada Família

Petit Librerio

El Cau Errant

Col·legi Tarrés

La Llibreria de l'Estudiant

Casa Vilalta

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