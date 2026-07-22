Les 127 comunitats de Badia ja tenen empresa per a la retirada de l'amiant

Els darrers avenços per a la retirada de l'amiant a Badia el 16 de juny passat van arribar marcats per un sentiment de satisfacció a mitges. Llavors, la Junta de Govern Local confirmava l'adjudicació de dos dels tres lots del contracte que ha de permetre eliminar el material nociu de la localitat vallesana. Una mica més d'un mes després, l'alegria pot ser completa i el compte enrere per iniciar els treballs en els blocs de pisos ja ha començat. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament ha donat llum verda al nou moviment administratiu. Aquesta vegada, amb l'adjudicació del lot 2 de la primera fase de retirada a la UTE Deltapunt-Ides, per l'import total màxim d'1.057.363,85 euros, IVA inclòs. La suma total, comptant l'1 i el 3, supera els tres milions.
El lot 2 contempla la retirada de l'amiant de 25 edificis de Badia, del total de 127 comunitats que integren la primera fase. Aquests blocs presenten galeries i xemeneies amb amiant. El tercer correspon a la presència de tubs. Com va passar amb els altres paquets, la UTE adjudicatària haurà de formalitzar el contracte amb l'Ajuntament i presentar els seus plans de treball a l'Autoritat Laboral, abans d'iniciar els treballs de retirada de l'amiant. L'alcalde badienc, Josep Martínez Valencia, destaca la importància del pas endavant, després de setmanes d'entrebancs burocràtics que han alentit el vistiplau definitiu. “Avui completem l'adjudicació de tota la primera fase de retirada de l'amiant a Badia, una fita històrica que ja és una realitat gràcies a la implicació col·lectiva de la ciutadania i de les administracions". El batlle ho considera "un èxit compartit" que demostra que la voluntat, l'esforç i la perseverança donen fruits que semblaven impossibles. "Badia és la primera ciutat d'Europa que adjudica la retirada de l'amiant d'un nombre tan gran d'edificis, 127”, reivindica.
Avancen els treballs als lots 1 i 3
El Govern local ja va sortir al pas del neguit creixent en alguns sectors que lamentaven els retards en el recorregut dels documents als despatxos. L'Ajuntament demanava paciència i reiterava que era qüestió de temps desencallar-ho. La Comissió de l'amiant va titllar de "laberint administratiu incomprensible" una reavaluació que obligava a frenar momentàniament les següents accions. Mentre es finalitzava l'adjudicació del lot 2, però, els treballs han avançat respecte als altres dos lots. Així, des del consistori remarquen que les empreses adjudicatàries dels lots 1 i 3 ja han formalitzat els seus contractes i ja estan treballant amb l'Autoritat Laboral per garantir que tot el procés de retirada sigui ràpid i segur. També l'Ajuntament ha contactat amb l'organisme i li havia facilitat tota la documentació sobre el projecte perquè pogués agilitzar el procés de validació dels plans de treballs. Els serveis tècnics municipals ja s'han reunit amb les constructores adjudicatàries i la direcció d'obra dels lots 1 i 3.
La primera fase de retirada de l'amiant està íntegrament coberta per l'Agència de Residus de Catalunya, dins de la subvenció de 4,4 milions d'euros que la Generalitat de Catalunya va atorgar a l'Ajuntament de Badia per a la retirada de l'amiant de tots els blocs d'habitatges de la ciutat. El batlle avisa que s'esperen nous avenços després de l'estiu.