Badia està a les portes d'arrencar un procés que ha de situar la localitat vallesana en un nou escenari, lliure d'amiant. La manca de novetats sobre l'inici dels treballs, encara sense el nom de les empreses encarregades d'executar la intervenció, ha generat neguit en una part de la ciutadania. Un dels actors que ha expressat la seva preocupació és la Comissió de l'Amiant de Badia, que denuncia en un comunicat "la paralització inacceptable del procés d'adjudicació per a la retirada de l'amiant al municipi i l'opacitat del consistori". Des de l'entitat adverteixen que fa més de dos mesos que es va anunciar que dues empreses havien estat proposades per fer les tasques de desamiantatge. Tot i això, el procediment està "encallat en un laberint administratiu incomprensible".
La comissió lamenta els endarreriments en cada pas adoptat per la Mesa de Contractació, que s'ha reunit en les últimes setmanes sense aportar avenços tangibles per a la ciutadania. "Des de la comissió ja ho vam advertir, i a l'última reunió ho vam tornar a repetir: la traçabilitat dels treballs amb amiant és fàcilment verificable". L'òrgan remarca que va insistir que la veracitat de la documentació es pot comprovar a través del Pla de Treball que obligatòriament ha de ser aprovat per l'autoritat laboral per a cada obra executada, un mecanisme oficial que, diuen, s'hauria d'haver exigit directament als plecs administratius. "Si se'ns hagués escoltat, avui no estaríem en aquesta situació de bloqueig", manifesten en el text.
En aquest context, fonts municipals surten al pas del malestar creixent entre diferents grups. Les veus reiteren que en cap cas el procés està aturat i tot continua el seu curs. Els retards, admeten, són propis d'una adjudicació d'aquestes característiques, en una obra que implicarà una gran inversió econòmica. El contracte, valorat en uns 3 milions d’euros en la primera fase, està subvencionat per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). La demora, apunten, té a veure amb la petició de més documentació a les companyies, que obliga a allargar els tempos. L'objectiu, refermen, és garantir la seguretat sanitària i legal de tot el procés de retirada. Malgrat que des del govern local descarten anticipar un calendari, la sensació als despatxos de la plaça Major és que la resolució està a prop i que aviat hi haurà novetats sobre l'adjudicació. En aquest sentit, el consistori reitera el seu compromís amb el veïnat per explicar totes les novetats en les pròximes setmanes i els detalls d'un camí llarg, que haurà d'acabar en una "victòria col·lectiva" per a Badia.
La comissió avisa que el projecte aprovat fa un any va ser presentat a les comunitats amb unes previsions que no s'han complert. "Ens trobem a gairebé un any des que van començar les reunions amb els veïns, sense que l'execució real del desamiantatge hagi començat encara". A més, el col·lectiu rebutja les declaracions de l'alcalde badienc, Josep Martínez Valencia, que "ha intentat justificar aquests errors dient que la travessa és molt fàcil fer-la els dilluns". L'entitat considera que preveure aquests requisits no era qüestió d'encertar a posteriori, sinó de "pur sentit lògic i rigor professional". I afegeixen: "Si a l'Ajuntament tenien dubtes sobre com licitar una obra d'aquesta complexitat, el que haurien d'haver fet és deixar-se assessorar adequadament abans de tancar els plecs".
Sigui com sigui, l'escenari encara és incert i no hi ha data perquè la carpeta arribi a la junta de govern, que haurà de certificar el nou pas endavant. Mentrestant, des del teixit associatiu demanen la convocatòria de l'Oficina de l'Amiant per donar explicacions transparents als residents. Una opció que a l'Ajuntament creuen infructuós mentre no hi hagi novetats. S'espera un final de primavera intens a Badia.